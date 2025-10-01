Grokipedia es la nueva plataforma de Elon Musk, dueño de Tesla y X, que busca competir directamente con Wikipedia.

A través de su red social X, el multimillonario anunció que él y su equipo están construyendo Grokpedia, una alternativa a Wikipedia, plataforma conocida como una de las bibliotecas digitales más grandes del mundo.

Esta nueva plataforma de Grokpedia sería impulsada con inteligencia artificial en respuesta a las inconformidades de Elon Musk frente a Wikipedia.

Grokipedia: nueva plataforma impulsada con inteligencia artificial de Elon Musk que competirá con Wikipedia

En este anuncio que hizo Elon Musk a través de su red social X, aseguró que Grokipedia sería una mejora enorme respecto a Wikipedia.

Afirmó además que “francamente es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el Universo".

Aunque aún Elon Musk no ha dado detalles de cómo hará funcionar esta nueva plataforma dijo que esta estaría impulsada con inteligencia artificial de xAI.

Este modelo xAI ha sido diseñado para generar, organizar conocimiento de forma automatizada, por lo que podría prometer dar más información pero de manera “neutral”.

También se prevé que Grokipedia pueda ser una plataforma híbrida entre un modelo conversacional y el de una enciclopedia tradicional.

El multimillonario no ha dicho cuando podría lanzar esta competencia directa en contra de Wikipedia, ni se sabe cómo es que esta nueva plataforma podría ser financiada.

Sin embargo esta competencia de Elon Musk contra Wikipedia es porque en el pasado el multimillonario se ha quejado constantemente del contenido de esta.

Porque Elon Musk acusado a Wikipedia de ser “woke” por sus presuntas ideas “progresistas” que están dentro de la plataforma de consulta digital.

También en el pasado de manera sarcástica el multimillonario se ofreció a donar 1,000 millones de dólares a Wikipedia si es que la plataforma cambiaba su nombre.