En un año que promete ser histórico para el deporte mexicano, Amazon y la Federación Mexicana de Fútbol han unido fuerzas para lanzar una colección exclusiva de dispositivos Echo de edición limitada.

El protagonista es el Echo Dot, inspirado en la camiseta oficial de la Selección Nacional para la temporada 2026.

Más allá de su diseño, este dispositivo ofrece acceso anticipado a Alexa+, la nueva versión del asistente virtual con inteligencia artificial generativa, que promete revolucionar la experiencia de los aficionados.

Echo Dot se viste con colores de la Selección Mexicana (Elizabeth Flores)

Precio del Echo Dot vestido de la selección, hito de la alianza Amazon y FMF

Este dispositivo, que salió a la venta el pasado 4 de marzo a un precio de $1,499 MXN, representa un hito en la alianza estratégica entre Amazon y la Federación Mexicana de Fútbol.

Pavel Pardo, ex futbolista; José Romano, vicepresidente comercial de la FMF; Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México (Elizabeth Flores)

Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, expresó que ver a Alexa “vistiendo” la playera mexicana es uno de los momentos más emblemáticos de su gestión, ya que combina la pasión tecnológica con el fervor futbolístico del país.

Echo Dot se viste con colores de la Selección Mexicana (Elizabeth Flores)

Echo Dot ofrece tecnología de punta para el aficionado

Más allá de su estética, el Echo Dot de edición limitada funciona como la puerta de entrada a Alexa+, la nueva versión del asistente virtual impulsada por inteligencia artificial generativa.

Los usuarios que adquieran este dispositivo obtendrán acceso anticipado gratuito a esta tecnología, que permite una experiencia de interacción mucho más profunda y conversacional.

Echo Dot se viste con colores de la Selección Mexicana (Elizabeth Flores)

Entre las funciones más destacadas que Alexa+ ofrece a los aficionados se encuentran:

Modo Mi Selección: Al decir “Alexa, Modo Mi Selección”, el dispositivo reproduce saludos grabados exclusivamente por jugadores como Raúl Jiménez y Marcel Ruiz.

Conocimiento táctico profundo: El asistente puede responder preguntas complejas sobre récords históricos, estadísticas de jugadores y análisis detallados de juego.

Interacciones conversacionales: Permite ligar preguntas sobre el calendario de partidos sin necesidad de repetir el comando de activación.

Memoria personalizada: Alexa+ reconoce las voces de los miembros de la familia y adapta las estadísticas y noticias a sus jugadores favoritos.

Ampliación de la colección Echo Dot y disponibilidad a partir del 2 de abril

Como complemento a esta edición, Amazon también presentó tres versiones de Echo Pop en colores verde, blanco y rojo, con patrones que hacen referencia al orgullo mexicano.

Estos modelos estarán disponibles a partir del 2 de abril de 2026 con un costo de $1,199 MXN cada uno.

José Romano, vicepresidente comercial de la FMF, destacó que esta alianza es fundamental para acercar al fan a la Selección, aprovechando la tecnología para mejorar la experiencia dentro y fuera del partido.

Por su parte, Amazon busca que la tecnología se sienta “auténticamente mexicana” al integrar términos de la cultura futbolera local, como el “quinto partido”, dentro del vocabulario de Alexa+.

Echo Dot se viste con colores de la Selección Mexicana (Elizabeth Flores)

El acceso anticipado a Alexa+ será gratuito para los clientes que configuren estos nuevos dispositivos, y posteriormente se integrará como un beneficio de la membresía Amazon Prime.

Con menos de 80 días para el inicio de la justa mundialista, esta colaboración busca que los seguidores vivan la temporada más intensa del fútbol mexicano con el respaldo de la inteligencia artificial.