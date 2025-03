¿Has oído hablar de USB incrustadas en las paredes de las calles o te has encontrado con alguna de ellas? Conoce de qué se trata el proyecto Dead Drops.

Desde el 2010 surgieron varias versiones acerca de USB que eran incrustadas en las paredes de diferentes lugares.

Actualmente este proyecto ha crecido de sobremanera y en México existen 41 USB incrustadas en paredes de diferentes ciudades del país, pero ¿cuál es su objetivo?

Se trata de un proyecto que creció con un objetivo muy claro, pero con el paso del tiempo no siempre se ha cumplido con su meta principal.

A continuación te contamos qué contienen estas 41 USB incrustadas en paredes en México y su ubicación.

¿Qué es el proyecto Dead Drops? En México hay 41 USB incrustadas en paredes

En 2010 el artista alemán Aram Bartholl concibió la iniciativa Dead Drops, un proyecto que combina arte, tecnología y activismo.

Dead Drops fue creado con el objetivo de establecer una red de intercambio de archivos completamente anónima y desconectada de internet.

Para ello se insertaron memorias USB en muros de espacio públicos, ofreciendo una alternativa a las plataformas digitales convencionales.

De esta manera, cualquier persona podía conectar su dispositivo con esta USB para compartir o descargar archivos y de esta manera intercambiar información.

Este proyecto comenzó en las calles de Nueva York, por lo que Estados Unidos fue el primer país en donde se insertaron USB en sus muros.

Fue tan grande Dead Drops, que incluso formó parte de Talk to Me: Design and the Communication between People and Objects, una muestra que fue exhibida en el Museo de Arte Moderno (MoMa) de Nueva York entre el verano y el otoño del 2011.

Aunque Dead Drops fue concebido como una forma de comunicación libre y descentralizada, el proyecto no se ha alejado de la polémica.

A lo largo de los años, Dead Drops ha llamado la atención de artistas, hackers, activistas y curiosos que buscan ser parte de este proyecto.

Sin embargo, especialistas han alertado sobre los peligros que podría representar para un usuario conectar su dispositivo a esta USB.

Y es que si bien su objetivo es poder compartir información, algunas personas han usado estos dispositivos con fines maliciosos que ponen en riesgo la seguridad de las personas.

Ya que ciberdelincuentes han aprovechado estas USB para distribuir malware o robar información sensible de los usuarios que las conecten a sus dispositivos.

Esto ha generado desconfianza entre las personas, desviando la intención artística de Dead Drops y el libre intercambio.

¿Dónde están y que contienen las 41 USB incrustadas en paredes de México?

Desde su creación, Dead Drops ha crecido exponencialmente extendiéndose en diversos países.

Es por ello por lo que se creó Dead Drops Database, una plataforma colaborativa en donde se pueden localizar las ubicaciones de las USB a nivel mundial.

Según la página, cualquier persona podría insertar un Dead Drops, solo necesita cumplir con algunas indicaciones.

Colocarlo en un lugar público y accesible

Colocar un archivo de texto que explica el proyecto

Una vez instalarlo debe ser registrado con fotos, coordenadas geográficas y otros datos en la página web oficial del proyecto

De acuerdo con la plataforma, actualmente existen 2,336 dead drops en todo el mundo, más o menos un total de 74,659 GB de almacenamiento.

En las paredes de México se encuentran incrustadas 41 USB en diferentes ciudades del país:

8 de las cuales se encuentran en CDMX

7 en Querétaro

5 en Jalisco

El resto se encuentran repartidos en otros estados del bajío y el norte del país, mientras que en el sureste solo existe un punto de intercambio ubicado en la península de Yucatán.

La información almacenada en estos dispositivos puede ser variada: desde archivos educativos, artísticos o literarios, hasta contenidos que otros usuarios desean compartir.

No hay control sobre lo que los usuarios dejan una vez que conectan sus dispositivos a este punto de acceso.

Por lo que se desconoce el contenido de cada una de las 41 USB incrustadas en México y es que su objetivo es que constantemente se tengan nueva información.

Sin embargo, expertos han propuesto algunas medidas para disminuir los riesgos de conectar un dispositivo a estas USB:

Deshabilitar la ejecución automática de software desde un dispositivo USB, esto previene que programas maliciosos se activen cuando se ingrese la USB al dispositivo. No conectar equipos principales que contengan información delicada o importante que pueda ser robada. Tener un sistema operativo actualizado con antivirus. Utilizar un adaptador USB con aislamiento galvánico, que impide el paso de corriente eléctrica no deseada.