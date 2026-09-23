Acer anunció una nueva línea de monitores para gaming y creación de contenido dentro de sus portafolios Predator, Acer Nitro y Acer ProDesigner.
La compañía presentó opciones con frecuencias de actualización ultrarrápidas, paneles de alta resolución y tecnologías de visualización adaptativas para diferentes perfiles de gamers y creadores.
Entre los lanzamientos destaca el Predator XB253Q U1, un monitor que alcanza una frecuencia de actualización de 1000 Hz en resolución Full HD, además de incorporar tecnología VRB Pro y Circular Polarizer.
Predator XB253Q U1 alcanza 1000 Hz para gaming competitivo
El Predator XB253Q U1 cuenta con una pantalla de 24.5 pulgadas orientada a gaming de ritmo rápido y competencias de esports.
Su frecuencia de actualización llega a 1000 Hz con resolución FHD y utiliza la tecnología Visual Response Boost (VRB) Pro de Acer para reducir el desenfoque de movimiento y el efecto fantasma.
También incorpora certificación VESA DisplayHDR400, tecnología Circular Polarizer, AMD FreeSync Premium y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC para ofrecer imágenes sin desgarros.
Predator X32 V3 apuesta por QD-OLED y resolución UHD
El Predator X32 V3 integra una pantalla de 31.5 pulgadas con panel QD-OLED Penta Tandem, basado en una estructura de emisión de cinco capas.
El monitor ofrece resolución UHD a 180 Hz y certificación VESA DisplayHDR True Black 400. También cuenta con precisión de color Delta E<1 y cobertura del 99 por ciento del espacio de color DCI-P3.
Predator XB273K V7 combina resolución y velocidad
El Predator XB273K V7, de 27 pulgadas, ofrece resolución UHD a 160 Hz y tecnología Dynamic Frequency and Resolution (DFR).
Esta función permite cambiar hasta FHD a 500 Hz para partidas de ritmo rápido, mientras que el monitor también incorpora AMD FreeSync Premium, compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y precisión de color Delta E<1.
Acer Nitro incorpora resolución 5K y tecnología Mini LED
Dentro de la línea Acer Nitro se encuentra el Acer Nitro XV275X P, un monitor de 27 pulgadas que combina resolución 5K, retroiluminación Mini LED de 2,304 zonas y certificación VESA DisplayHDR 1400.
Su tecnología DFR permite utilizar resolución 5K a 165 Hz o cambiar hasta QHD a 330 Hz. También ofrece cobertura del 99 por ciento de Adobe RGB, sRGB y DCI-P3, además de conexión USB Type-C con suministro de energía de 90 W.
Por su parte, el Acer Nitro XZ340CKR P cuenta con una pantalla curva de 34 pulgadas y resolución 5120 x 2160 a 180 Hz. Con DFR puede alcanzar WFHD a 360 Hz y ofrece un tiempo de respuesta de hasta 0.5 ms GTG.
Acer Nitro XV275U Z2 y XV270U Z3 ofrecen tres modos de rendimiento
El Acer Nitro XV275U Z2 alcanza hasta 520 Hz y utiliza DFR de tres modos para alternar entre QHD a 275 Hz, FHD a 360 Hz y HD a 520 Hz.
También incorpora retroiluminación Mini LED de 1,152 zonas, Acer HDR1000 y coberturas de color de 97 por ciento DCI-P3 y 95 por ciento Adobe RGB.
El Acer Nitro XV270U Z3, también de 27 pulgadas, utiliza DFR para ofrecer QHD a 275 Hz, FHD a 360 Hz y HD a 520 Hz, con tiempos de respuesta de hasta 0.5 ms GTG. Está dirigido tanto a gaming como a creación de contenido y otros usos híbridos.
Acer ProDesigner PE270X P está dirigido a creadores profesionales
El Acer ProDesigner PE270X P cuenta con una pantalla de 27 pulgadas y resolución 5K de 5120 x 2880.
Está orientado a diseñadores, fotógrafos, editores de video y creadores digitales. Incorpora calibración de fábrica con precisión Delta E<1, retroiluminación Mini LED de 2,304 zonas y certificación VESA DisplayHDR1400.
También ofrece cobertura del 99 por ciento de Adobe RGB, sRGB y DCI-P3, USB Type-C con suministro de energía de 90 W y frecuencia de actualización de 165 Hz.
Precios y disponibilidad de los nuevos monitores Acer
La disponibilidad anunciada varía según el modelo y la región. En Norteamérica, los lanzamientos están previstos entre el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.
Los precios iniciales anunciados para Norteamérica son:
- Predator XB253Q U1: desde 1,099 dólares.
- Predator X32 V3: desde 899 dólares.
- Predator XB273K V7: desde 449 dólares.
- Acer Nitro XV275X P: desde 1,199 dólares.
- Acer Nitro XZ340CKR P: desde 699 dólares.
- Acer Nitro XV275U Z2: desde 329 dólares.
- Acer Nitro XV270U Z3: desde 299 dólares.
- Acer ProDesigner PE270X P: desde 1,299 dólares.
Acer señaló que las especificaciones, precios y disponibilidad pueden variar según la región.