Después de estar en coma inducido por 60 días, el hombre confesó que la voz de su esposa le ayudó a sobrevivir

En Carolina del Sur, un hombre que estuvo hospitalizado más de 60 días, asegura que la voz de su mujer lo ayudó a sobrevivir al Covid-19 tras estar en coma inducido. Don Gillmer se contagió de coronavirus en julio. Pocos días después de dar positivo, su condición se volvió crítica y tuvo que ser hospitalizado.

El hombre fue intubado, recibió plasma en dos ocasiones y también se le recetó el fármaco remdesivir, que ha demostrado beneficios en pacientes con Covid-19. Sin embargo, en su caso, nada parecía dar resultado.

Don Gillmer y su esposa Lacy Fox News

"Nada me ayudaba a mejorar. Nunca olvidaré cuando me pidieron firmar los papeles para ser entubado. Eso me atemorizó", dijo Gillmer a Fox News. Afortunadamente, el hombre de 43 años fue dado de alta el 11 de septiembre. Desde que despertó, dijo que fue gracias a su mujer.

Tras recuperarse del Covid-19, Don Gillmer tuvo que asistir a rehabilitación

Ante los signos de deterioro y la fiebre que no cedía, los médicos decidieron que su mejor opción era pasar por un coma inducido. Gillmer asegura que durante aquel trance escuchaba la voz de su mujer dándole ánimos.

"Juro que la escuchaba, juro que escuchaba su voz. Ella es mi ángel, es la razón por la que estoy aquí" Don Gillmer

“Le decía que estaba haciéndolo bien, que estaba en muy buenas manos”, declaró Lacy Gillmer, su esposa. Gillmer tuvo que ir a rehabilitación tras dejar el hospital. Incluso tuvo que aprender a caminar de nuevo.

Tras padecer Covid-19, Gillmer instó a la gente a no bajar la guardia y seguir los protocolos de sanidad. "Necesitamos ser inteligentes y diligentes y cuidarnos unos a otros. Se trata de su prójimo", finalizó Don Gillmer.