¿Te interesa ser parte de la nueva era de la exploración espacial? Bueno, la NASA te da una oportunidad con la misión Dragonfly a la luna Titán de Saturno.

La NASA te da la opción de que tu nombre sea enviado en la misión Dragonfly a Titán, donde quedará inmortalizado.

Dragonfly en Titán (Titán)

¿Cómo mandar mi nombre en la misión Dragonfly a Titán?

Mandar tu nombre en la misión Dragonfly de la NASA a Titán en muy fácil, solo debes de hacer lo siguiente:

Entra al sitio my.nasa.gov/specialevents/s/send-your-name-with-dragonfly

Llena el formulario con tu nombre y correo electrónico

Dale en Submit

Tu nombre quedará registrado y recibirás un pase de abordar

Obviamente el pase de abordar es ficticio, pues la misión Dragonfly de la NASA a Titán es una no tripulada; simplemente es una muestra simbólica de que “viajarás con la nave”.

Además, quienes se registren recibirán actualizaciones del avance en la misión, desde su preparación, despegue y llegada al satélite.

Eso sí, no esperes que tu nombre viaje muy pronto a la luna de Saturno, pues se tiene programado que la misión despegue hasta el 2028, si no hay ningún retraso.

Sin olvidar que tardará 6 años en llegar a su destino; siendo hasta el 2034 cuando tu nombre por fin estará en la superficie del satélite.

Misión Dragonfly de la NASA (NASA)

¿En qué consiste la misión Dragonfly a Titán?

La misión Dragonfly de la NASA a Titán marcará un nuevo referente en lo que es la exploración espacial moderna, pues será la primera vez que se explore de cerca el satélite.

En lugar de ser una sonda como todas las enviadas hasta ahora, Dragonfly de la NASA aterrizará en la superficie de Titán para analizar los compuestos de la misma.

Contando con una gran movilidad, pues a diferencia de los rovers de Marte, Dragonfly será un vehículo volador controlado a distancia.

Por lo que los astrónomos podrán cubrir sin problema una gran cantidad de terreno en poco tiempo, lo que les dará una mejor visión de lo que hay en el conocido satélite.