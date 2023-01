Mhoni Vidente no falla y este viernes 13 ya dijo qué es lo que depara para cada uno de los signos zodiacales; incluye accesorio y número de la buena suerte.

Hoy es viernes 13 y aunque algunos creen que puede ser un día de mala suerte, la pitonisa Mhoni Vidente te dice qué hacer para repeler este mal en caso de que a tu signo le toqué.

Es importante que sepas que este viernes 13 no es cualquiera, pues Mhoni Vidente dijo que hace 100 años que este día no caía en el mes de enero, además de que es el primero del año.

Si quieres saber qué te depara para este viernes 13, según tu signo zodiacal, te lo platicamos.

Hace unos minutos la pitonisa más acertada de México, Mhoni Vidente, compartió lo que ve en cada signo zodiacal para este importante viernes 13.

Y aunque se crea que el viernes 13 es un día de mala suerte, eso no sucede para todos los signos zodiacales y para otros solo quiere decir abundancia y la mejor de las dichas.

A grandes rasgos te compartimos qué viene para ti en este día:

Mhoni Vidente reveló todo lo que depara para cada signo zodiacal este viernes 13 y ahora que ya sabes a qué te podrás enfrentar, la pitonisa te dice cómo prevenir o cómo atraerlo.

El viernes 13 para Aries será “de muchas energías positivas”, aunque “debes tener cautela en lo que haces”, pues a veces el platicarlo hace que no puedas llevarlo a cabo.

Aunque tu signo es de liderazgo y éxito, eso te puede hacer “más vulnerable ante los demás”, por ello Mhoni Vidente te recomienda prender una vela roja y “usar mucho perfume” para “cortar lo negativo”.

Sumado a ello también te espera:

Tus números de suerte para el domingo son:

“Trata ese día de ponerte ropa de color fuerte para que abundancia este mas tiempo en tu vida , cuídate de los fraudes o trata de controlar tus pagos con tarjeta de crédito, no caigas preso de los vicios o el alcohol, ten control en tu vida y no te excedas. Recuerda que tu carácter es ser simpático y carismático pero lo mejor que tiene el signo de Aries es ser muy comunicativos o sea de muy fácil expresión.”.

Para el signo de Tauro, Mhoni Vidente ve que no deberías “vender, comprar o invertir, deja estos días en calma”, pues cree que te rodearán energías negativas que podrás pasar de esta forma.

Asimismo, se sugiere prender una vela blanca y usar mucho perfume específicamente en la nuca, “para protegerte de cualquier problema”.

Tus números de la suerte son:

Por otra parte, a los Géminis afectará en la salud y en los nervios, de modo que te recomienda no operarte o sacarte ninguna muela, así como prender una vela roja y “usar algo de plata para protegerte de la corriente negativa”.

Además augura un golpe de suerte, así que ten muy presentes estos números:

Para Cáncer, el viernes 13 solo quiere decir “nueva etapa de prosperidad”, por lo que debes prender una vela roja y usar algo de oro, “para atraer más suerte”.

Tu suerte será con los números:

Para Leo este viernes 13, Mhoni Vidente ve que tendrá problemas con su carácter por ser “muy impulsivo” lo que desatará “ganas de pelear con todo mundo”.

Si quieres prevenirlo prende una vela blanca y usa ropa de color clara, “para cortar la corriente negativa”.

Tus números de suerte son:

Para el signo de Virgo se ve una revolución de energías, “debes tener cuidado con tus problemas de salud”, por ello prende una vela roja y haz uso de agua bendita en la nuca.

“Debes mantenerte con toda la buena actitud en todo lo que realices y no caer en situaciones de angustia, si realizas a tu favor un problema legal que te va dar mucha felicidad. Ya no esperes lo que no va llegar tu salte a buscar tu éxito, es decir que si no te gusta tu trabajo actual trata de encontrar uno mejor o poner un negocio para que eso te ayude a tener mas ingresos”.

Mhoni Vidente, pitonisa.