Mhoni Vidente tiene nuevos augurios y revela los horóscopos de cada signo zodiacal para la semana del 8 al 13 de enero.

La predicciones de Mhoni Vidente -41 años de edad- son cada día más acertadas, pues ha previsto eventos que se cumplen.

A continuación te mostramos los augurios que Mhoni Vidente tiene para cada signo en la semana del 8 al 13 de enero.

Mhoni Vidente reveló que dos cartas estarán acompañando a Aries y la primera es la de nueve de copas, una carta enfocada al pensamiento y la famosa pitonisa explica que las personas bajo este signo deben realizar un plan de trabajo o de vida.

“Tienes que pensar más en ti Aries, ser un poco más egoísta; no repartir tu dinero, ni tu felicidad saber que la persona que está a tu lado sea por cuestiones amorosas y no por algún otro interés”

La segunda carta para Aries es la del diablo, la cual habla de suerte en cuestiones de lotería con los números mágicos: 11 y 27; el mejor día para practicar juegos de azar sería el martes 10 de enero.

Habrá propuesta de matrimonio, de amor verdadero y habrá una oportunidad para tener una relación de pareja más estable.

En el caso de Tauro, Mhoni Vidente reveló que del 8 al 13 de enero estará regido por la carta de la muerte y de la fuerza.

Habrá cambios radicales en la vida de los tauros y esto sería necesarios para superar, y crecer; es necesario que se deje atrás todo lo negativo.

En cuestiones de salud, Mhoni Vidente dice que los Tauro que estén pasando por alguna enfermedad o problema amoroso, podrán superarlo y se van reinventar.

Para Géminis, Mhoni Vidente reveló que del 8 al 13 de enero, están bajo las cartas de la justicia y el sol.

El karma les llegará a los Géminis y algo muy bueno llegará a su vida, para poder crecer y se van a ir las enfermedades.

Es un buen momento para seguir estudiando y será tu año para brillar, pero lo debes de mentalizar el poder.

Para los Cáncer, Mhoni Vidente predijo que del 8 al 13 de enero estarán bajo la carta de la rueda de la fortuna.

Las personas de Cáncer tendrán la oportunidad de estar arriba y será una de los signos bendecidos de este 2023.

Es momento de crecer y de poner en orden tu vida, por lo que debe haber calma y se van a resolver los problemas pasados.

“Vuélvete a poner a dieta, sabes que tu punto débil es la gordura, duerme a tus horas; ya no le ruegues a ese amor, ya no es para tí. Sigue avanzando”

La semana del 8 al 13 de enero para Leo, según Mhoni Vidente, las cartas que acompañarán a este signo será la carta de estrella y del mago.

Leo seguirá brillando y va ser una semana muy fructífera en cuestiones de trabajo, escuela y amores.

Debes tener cuidado con problemas respiratorios y tener en mente nuevos proyectos, pues vendrá abundancia.

“Cuídate mucho de las envidias, de los corajes. No provoques a los demás, no les tanta importancia a gente que no la tiene”

Mhoni Vidente