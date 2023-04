El usuario de TikTok Octavio Ramírez compartió un video del momento en que se reencuentra con su familia en la boda de su hermana y tras dos años sin verlos.

Con más de 42.6 millones de reproducciones, el video se hizo viral rápidamente enterneciendo a todo TikTok.

“Hace dos años que no veía a mi familia, hoy llegué de sorpresa ”, escribió el internauta al pie del clip en donde se le ve entrar a la iglesia.

Se reencuentra con su familia en la boda de su hermana (TikTok)

Y es que no sólo sorprendió a su familia, sino que llegó especialmente para entregar a su hermana , a quien dice, siempre ha tratado como una reina.

El video también muestra a su mamá emocionada por volver a ver a su hijo, lo que hizo llorar a miles de usuarios de TikTok.

Posteriormente también compartió clips de la fiesta en donde se ve a la novia disfrutando a la grande de la compañía de sus seres queridos y del bailongo.

Todo TikTok está conmovido por el reencuentro de dos hermanos

Octavio Ramírez, un usuario de TikTok que llevaba más de dos años sin ver a su familia, llegó de sorpresa a la boda de su hermana con el propósito de entregarla.

Los videos en donde se le ve sorprendiendo a su familia se difundieron como pan caliente y ante el enternecimiento de TikTok, te compartimos algunos de los comentarios:

“Yo sé que la señora de azul quería correr a abrazarlo”.

“Llorar por desconocidos es mi nuevo pasatiempo”.

“Entré a TikTok para distraerme y terminé llorando; qué bonito”.

“Mi hermano me iba a entregar el año pasado, falleció y pospusimos la boda porque yo no estaba lista; él ya no estaba”.

“Mi sueño era que mi hermano me entregara en mi boda y me lo quitaron; dije ‘bueno papi, le tocó a usted’ y lo tienen secuestrado”.