¿Has tenido alguna experiencia bochornosa en un funeral? Una mujer se viralizó en TikTok con un video en el que contó la vez que se le cayó el celular en la tumba de su abuela.

¿Cómo lo recuperó? En un video de TikTok que suma miles de likes y reproducciones, la mujer mostró los malabares que tuvo que hacer para recuperar su celular.

El video de TikTok dio lugar a comentarios que se mofaron de la situación e incluso animó a otros tantos a contar sus más penosas experiencias en los velorios de sus seres queridos.

El video viral del momento en TikTok fue compartido por la usuaria ‘Lauren the Mortician’, quien suele compartir videos en los que narra experiencias graciosas de su vida y también historias de funerales.

En su publicación del pasado lunes 6 de febrero, ‘Lauren the Mortician’ compartió una foto en la que se puede ver una tumba abierta, con un féretro en su interior.

A un costado de la caja funeraria se puede ver a una mujer siendo sostenida de los tobillos por dos hombres, mientras ella apoya una mano en el féretro y con la otra busca algo entre las paredes de la tumbra y el cajón.

Lauren the Mortician acompañó la foto con un breve texto en el que explica qué está haciendo la mujer que practicamente se echo un clavado en la tumba: “POV: Cuando dejas caer tu teléfono en la tumba de la abuela Eunice”.

En otro texto, Lauren the Mortician aseguró que nadie resultó herido mientras se capturó la imagen inclupida en un video de TikTok.

Asimismo, señala que el video es la perfecta explicación del por qué preferían no pararse tan cerca de la tumbra y agradece que fuera su celular y no su hijo quien hubiera caído.

Lauren the Mortician

“Nadie resultó dañado en la realización de este video. Propósitos educativos ✨ sobre por qué no nos paramos tan cerca del ataúd en la tumba... afortunadamente solo era un teléfono y no el pequeño Timmy Jr... #mortician #deathtok #rip #iphone #greenscreen #educationalpurposes”

El video provocó decenas de comentarios en los que los internautas se mofaron de la situación. Algunos dijeron que el accidente podría haber sido un mensaje de la abuela desde ultratumba:

Otros internautas se sintieron con la confianza de contar sus embarazosas experiencias, como quien dijo que no fue una, sino dos veces las que se le cayó el teléfono en la tumba de su familiar; también hubo quien vivió lo mismo que el celular:

“Mi madre me pidió que caminara a las 12 para arrojar una flor a la tumba de mi Mammaw. Tropecé con los tacones que no estaba acostumbrado a usar y me caí. 😳”

Comentarios de TikTok