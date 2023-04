¿Tu mascota hace berrinche? Recientemente se hizo viral en Tiktok un perrito que llora y por su inesperada forma de hacer berrinche.

No cabe duda de que los perritos nos pueden sacar risas con travesuras que hacen, y este video no es la excepción.

Un lomito ha llamado la atención de varios usuarios de TikTok por su peculiar forma de llorar y hacer berrinche.

Perrito llora y hace berrinche de una forma peculiar

El perrito de raza bulldog francés se ha hecho viral en TikTok, gracias a los videos que comparte su dueña por grabarlo cuando ladra.

A través de su perfil de TikTok con nombre de Walter Geoffrey se hizo popular cuando realiza un sonido extraño cuando lo regañan y hace berrinches.

La dueña titula el video como “why I thought The King would be willing to take turns…” (Por qué pensé que el Rey estaría dispuesto a turnarse…)

En el video se muestra como Walter está con otros perritos dentro de un coche, pero él se encuentra solo en la parte trasera del auto.

Y al parecer a él no le gusta irse atrás, y por eso empieza a ladrar y hacer berrinche como todo un niño chiquito.

Al parecer no es la primera vez que Walter hace berrinche y usuarios de TikTok, ya aman a este perrito por su peculiar forma de ladrar.

Usuarios de TikTok piensan que Walter es un niño llorando

Usuarios de TikTok piensan que el perrito Walter es un niño llorando debido a como ladra y hace berrinches a su dueña

Comentan: “”Pensé que era un niño llorando” o que el lomito simplemente no quería irse solo atrás.

El perrito Walter se ha convertido en un lomito que ha llamado la atención en redes sociales, sobre todo en TikTok por sus travesuras y como empieza a llorar cuando algo no le gusta.