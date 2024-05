Una pedida de mano salió mal en TikTok, todo por aferrarse a la talla chica del pantalón. El video del bochornoso momento acumula miles de vistas en la plataforma.

Hay eventos especiales en los que la gente busca que todo salga a la perfección, pues sólo ocurren una vez en la vida -o al menos así se espera-, como las pedidas de mano.

Sin embargo, es precisamente en estas situaciones tan medidas y controladas que suelen ocurrir las cosas más sorprendentes y/o bochornosas.

Así lo comprobó el protagonista de un video viral en TikTok, que ahora tendrá que guardar para toda la vida una de sus peores pifias y hasta presumirla entre sus familiares, amigos y conocidos.

El video que suma miles de reproducciones en TikTok, muestra el momento en que un nervioso y muy elegante joven se dispone a pedirle matrimonio a su pareja.

Para hacer más memorable el momento, el joven tiene preparado un romántico escenario, con un arco adornado con flores de fondo y un letrero de ‘¿Te quieres casar conmigo?’.

A su lado se encuentra su novia, vestida y arreglada pare el gran momento. Es entonces cuando el jóven saca de su bolsillo una pequeña cajita y procede a arrodillarse para hacerle la esperada petición a su novia.

Justo cuando el momento cumbre del video está por llegar, los pantalones del enamorado revientan de la pierna izquierda, exponiendo parte del cuerpo del joven.

Pero esto parece pasar desapercibido para la novia, quien no deja de abanicarse la cara con una mano y después -al parecer- decir ‘¡sí, sí¡' con insistencia, cuando su novio le pide convertirse en su esposa.

Él tampoco parece tomarle demasiada importancia a la rotura de su pantalón -que deja expuesto todo su muslo izquierdo- y sigue adelante con la petición, que termina con un abrazo y un beso de la pareja.

Algunos internautas regañaron al novio por no haber practicado la petición en su casa y prever lo que podía pasar con su ajustado pantalón.

Pero la gran mayoría de los usuarios de TikTok destacó que al final todo salió bien y que su pedida de mano no sólo será memorable para la pareja, sino para los miles de internautas que han visto el video en TikTok.

“Eso pasa x no practicar en casa la pedida de matrimonio..😂😂😅😅..pero va ser una anécdota inolvidable... algo que van a tener para contar a sus descendientes”; "ay hija pues mi pedida de mano fue muy especial, hasta nos colgaron en las redes sociales 🤣🤣🤣"; "me encantó que siguió con la pedida para no quitar la emoción a su amada , que lindo 🥺".

Usuarios de TikTok