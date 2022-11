Para bien o para mal, actualmente hay muchas formas “creativas” de pedir perdón a nuestra pareja; aunque para TikTok, este video de un Power Point de disculpa es una “deshonra”.

Por lo que podemos ver en el video de TikTok, el novio le manda (a través de WhatsApp) un Power Point de disculpa a su novia, con varias diapositivas y preguntas.

Entre otras cosas, nuestro arrepentido amigo incluyó fotos de perritos, referencias al futbol y una insinuación de que se iría a jugar PlayStation.

Al final logró su objetivo, pues su novia lo perdonó, sí y sólo sí, promete no volverle a hablar a ninguna otra mujer, fuera de las que forman parte de su familia.

Su novia lo perdonó; pero los comentarios de TikTok despreciaron el video del Power Point

Aunque el novio consiguió el perdón de su novia con su Power Point, la gente no está tan de acuerdo con la decisión; por lo menos así se ve en los comentarios del video en TikTok.

Podemos leer cosas como “A mi me manda eso mi novio y no me vuelve a ver” o “Hasta yo me enojé con él”; demostrando que la estrategia del Power Point no es infalible.

Y es que parece que mandar una serie de diapositivas en WhatsApp, y luego hacer video que se vuelve viral, no es lo más adecuado para arreglar una pelea de pareja.

Aunque no dudamos que haya quien lo vea como una buena estrategia, sobretodo para tratar de calmar un poco las cosas en un primer acercamiento.

Comentarios al Power Point de TikTok (Especial)

Estrategias como la del video del Power Point surgen para evitar el confrontamiento directo

Lo curioso de esta, y otras estrategias para pedir disculpas, es que forma parte de la nueva dinámica de relaciones, donde la gente prefiere ser más impersonal y evitar el conflicto directo.

Un Power Point en WhatsApp, que después se hace video de TikTok; parecerá algo adecuado en una momento donde las personas más jóvenes no quieren hablar por teléfono o verse cara a cara.

Muchas personas, sobretodo de generaciones anteriores, consideran que esto es un acto tanto de cobardía, como de solipsismo; pues ya no hay una relación orgánica, todo está mediado.

No obstante, usuarios activos de redes sociales y dispositivos electrónicos han logrado crear vínculos fuertes a través de estos medios, más allá de lo indirectos que parezcan.

Con información de TikTok.