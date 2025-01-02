Después de 10 años de espera, se celebró oficialmente la unión de Rumania y Bulgaria en el Espacio Schengen de la Unión Europea; sin embargo, el primero en pasar no fue un humano.

En 2024 se anunció que Rumania y Bulgaria volverían a formar parte del Espacio Schengen, algo que había sido esperado por más de 10 años.

El Espacio Schengen tiene el propósito de que personas de otros países puedan viajar libremente entre los países miembros, sin necesidad de pasar por controles fronterizos.

Finalmente, el 1 de enero de 2025, se celebró oficialmente una ceremonia simbólica entre Bulgaria y Rumania por pertenecer de nueva cuenta al Espacio Schengen.

Sin embargo, el primero en pasar no fue precisamente un humano.

El primero en cruzar a Rumania tras entrar a Espacio Schengen de la Unión Europea (captura de pantalla )

El primero en cruzar a Rumania tras entrar a Espacio Schengen de la Unión Europea fue un perro

Rumania y Bulgaria celebraron su ingreso al Espacio Schengen con un momento inesperado.

El primero en cruzar la frontera libremente fue un perro, quien se llevó los aplausos de los funcionarios presentes.

El 1 de enero de 2025 fue el día más esperado por más de 10 años por parte de Rumania y Bulgaria, ya que ambos países se integraron al Espacio Schengen.

El anuncio se celebró con una ceremonia simbólica en el cruce fronterizo de Giurgiu-Russe entre Bulgaria y Rumania, en la que participaron los ministros del Interior de ambos países.

En el cruce fronterizo sorprendió la presencia de un perro callejero, el cual era proveniente de Hungría.

El perrito cruzó tímidamente la frontera mientras los funcionarios aplaudían, un gesto que rápidamente captó la atención de los usuarios por considerarse un gesto fuera de lo común y adorable.

Romania has finally entered the Schengen Area and a dog was the first to cross the Romanian-Hungarian border with everyone clapping for it pic.twitter.com/E7bdtChwtH — Seorge 🇪🇺 (@coaiecrete) January 1, 2025

¿Qué es el Espacio Schengen que aprovechó un perro para cruzar en la Unión Europea?

El Espacio Schengen es una zona de libre circulación sin controles fronterizos entre los países miembros.

Este acuerdo permite que los ciudadanos de la Unión Europea y de otros países puedan viajar libremente entre los países miembros sin necesidad de pasar por controles fronterizos.

Los objetivos del Espacio Schengen son:

Inmigración

Libre circulación de personas entre cruces fronterizos

Actualmente, 29 países forman parte del espacio Schengen , que abarca más de 4 millones de kilómetros cuadrados y una población de casi 420 millones de personas.

La decisión de que Rumania y Bulgaria ya formen parte del Espacio Schengen es con el propósito de conseguir unión y mejoras en el turismo.

“Con esta decisión histórica, estamos demostrando lo que puede conseguir una Europa unida, acercando a las personas, derribando barreras y haciendo que la promesa de Europa sea un poco más tangible para todos” ROBERTA METSOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA