Hoy 5 de mayo de 2026, el gobierno de Ilie Bolojan en Rumania cayó, luego de que legisladores de derecha e izquierda se unieron para hacer una moción de censura en su contra.

Ahora, Rumania se quedó sin primer ministro por lo que ahora el presidente Nicușor Dan, debe negociar para tener a quien supla a Ilie Bolojan.

Rumania quita a Ilie Bolojan como primer ministro tras moción de censura

Una cuarta moción de censura sucedió en la historia de Rumania hoy 5 de mayo de 2026, luego de que legisladores se unieron sin importar su partido para votar contra Ilie Bolojan y quitarlo como primer ministro.

Siendo socialdemócratas y partidos de ultraderecha, los legisladores alcanzaron 281 votos, es decir, 48 votos más del mínimo para hacer la moción de censura en Rumania.

Ilie Bolojan en el parlamento de Rumania. (Daniel Mihailescu/AFP / AFP)

Según la información brindada, Ilie Bolojan recibió rechazo luego de las políticas mayormente económicas que se consideraban afectaban al país, tales como:

Incremento en impuestos

Recortes en gastos públicos

Salarios públicos congelados

Aunque la moción de censura fue aprobada y por lo tanto Ilie Bolojan y su gobierno tendrán que dejar sus cargos, temporalmente siguen en ellos hasta que Nicușor Dan designe a un nuevo primer ministro.

Este hecho deberá suceder en al menos 60 días, con una propuesta de Nicușor Dan que deberá ser votada por los legisladores para su aprobación.