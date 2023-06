Un perrito se convirtió en la primera víctima animal del corte de Peso Pluma y así lo demostró un video.

La cuenta de TikTok DirtyPaws compartió un video en donde muestran la extraña petición de un cliente: hacerle a su perrito el corte de Peso Pluma.

“Al cliente lo que pida… y la queso”, se lee al pie del video que revela la conversación con el usuario y el resultado final.

Y es que en la veterinaria no tenían ni idea de cómo es el corte de Peso Pluma, por lo que el dueño de la desafortunada mascota les envió algunos ejemplos.

“La barba y los bigotes se los dejas así por fa (largos), corte horizontal en el copete”, fue la descripción que ofrecieron.

Los empleados no estaban seguros de lograr el corte de Peso Pluma en el perrito, pero finalmente el resultado convenció al cliente.

Corte de Peso Pluma llegó a los perritos (TikTok)

Piden en TikTok no más perritos con el corte de Peso Pluma

Con más de 6.5 millones de reproducciones en TikTok, un video que muestra a un perrito con el corte de Peso Pluma se hizo de lo más viral en los últimos días.

Sin embargo, a los usuarios no les encantó y es que el look no favorece al animalito. A continuación te presentamos los principales comentarios:

“El perro pluma”.

“El perro: ‘¿Qué fue el mal que yo hice?’

“El perro: ‘Con techo y comida, pero a qué costo’”.

“Ya no me volveré a comer tus zapatos Karen, pero esto otra vez no”.

“¿Qué culpa tenía el perrito?”

“Y pura doble wuaw”.

“El perro: ‘Chale, me van a decir perro sin pluma’”.

“El perro: ‘Adoptado pero a qué costo’”.

“Estaba tan lindo antes y lo tenían que desgraciar”.

“Justicia para perrito sin pluma”.

“El perro qué culpa tiene”.

“Fuerza perrito”.

“Noooo, ¿cómo es posible este suceso?”