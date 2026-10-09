Se dio a conocer que una tormenta geomagnética llegaría a la Tierra este viernes 9 de octubre 2026.

El fenómeno se encuentra asociado a una eyección de masa coronal expulsada por el Sol después de una llamarada solar de clase M.14 en la región activa 4549, ocurrida el pasado martes 6 de octubre.

De acuerdo con los especialistas, el arribo de la masa coronal estaría previsto para las primera horas del viernes. No obstante, la hora exacta podría variar debido a las condiciones del viento solar y el propio campo magnético de la Tierra.

Una tormenta geomagnética llegará a la Tierra este viernes (Captura)

Prevén que tormenta geomagnética llegue a la Tierra este viernes; así afectaría

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, la tormenta geomagnética del viernes podría alcanzar niveles G1 o G2, es decir que sería menor o moderada.

Durante el fenómeno, los pedazos de átomos rotos provenientes del Sol entrarán en interacción con el campo magnético de nuestro planeta y las partículas que están en la parte alta de la atmósfera.

La tormenta geomagnética en la Tierra podría afectar los sistemas de telecomunicaciones.

De igual manera, el Sol y sus partículas podrían desorientar los satélites y hacer que algunos instrumentos queden inservibles mientras ocurre la tormenta.

Mientras que las señales de radio también podrían experimentar intermitencias.

Respecto a las auroras boreales, se pronostica que estas bajen de latitud pudiendo observarse en estados al sur de los Estados Unidos como Nueva York e Idaho.