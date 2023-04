En redes sociales, un usuario contó cómo una pareja terminó frente a él y se esperó hasta que se fueran para robarles la pizza que no se comieron.

De acuerdo con el usuario, decidió esperar a que terminaran, luego que pasan 20 minutos sin que tocaran la pizza o sus refrescos.

La historia se volvió a viral en Facebook, pese a que tuvo lugar durante el 2020; en la plataforma fue compartida originalmente por el usuario Enrique Galvez Jofre.

Luego de poco más de tres años, en Facebook revivieron la historia de un joven el que narró cómo una pareja terminó frente a él.

Y es que esta historia, en ese entonces y ahora, se volvió viral debido a que el joven esperó a la pareja se fuera para robarles la pizza que no se comieron.

De acuerdo con el joven, comenzó a compartir su historia en la plataforma luego de 20 minutos sin que la pareja hiciera caso de su comida.

“Estoy viendo terminar a una pareja. Se nota que el chavo ya llora. La chava ya lloró. Y lo peor es que llevan 20 minutos sin tocar la pizza. No me quiero ir. Por si la dejan me la llevo.”

Enrique Galvez Jofre, Facebook