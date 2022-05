Decenas de internautas han comenzado a quejarse porque la Dinopizza de Little Caesars no tiene la forma de un dinosaurio como se había dicho en un primer momento.

Tal parece que el internet hizo su magia de nuevo y muchos se fueron con la finta de la nueva Dinopizza que la cadena restaurantera Little Caesars hizo para promocionar el estreno de “Jurassic World: Dominion”.

Algunas personas creyeron que al momento de comprar su pizza en Little Caesars y abrir la caja encontrarían la tierna figura de un dinosaurio adornado con queso y pepperoni.

Sin embargo, lo único que recibieron los comensales fue una pizza jurásica en forma circular, divida en dos partes: La Carnívora y la Herbívora, cada una con orillas rellenas.

Usuarios de internet hablan de la Dinopizza de Little Caesars

Muchos esperaban que Little Caesars haría algo similar a lo que hizo con el estreno de ‘The Batman’ de Robert Pattinson, donde comercializó una pizza en forma del logo del Caballero de la noche de Ciudad Gótica.

No obstante, muchos se sintieron estafados por no poder comer una pizza que tuviera la forma de un dinosaurio, que hiciera referencia a la franquicia de Jurassic Park.

En Twitter, se leen comentarios de personas que le piden a Little Caesars que haga posible esa Dinopizza que circula en redes sociales.

Otros han arrobado a la cuenta de Little Caesars para señalar que no están nada conformes con el sabor de la pizza que es para vegetarianos y carnívoros.

Dinopizzas no son lo que esperaban los fans de Jurassic World

Protesta por la Dinopizza de Little Caesars que no se parece a un dinosaurio provoca memes

Algunos usuarios de Twitter han aprovechado su desilusión Dinopizza de Little Caesars, que no tiene forma de dinosaurio, para sacar algunos creativos memes.

Por ejemplo, una persona posteó el ya clásico edit de: “Esos bastardos me mintieron” de Richard Benjamin Harrison en ´El precio de la historia’ para manifestarse contra Little Caesars.

Meme de Little Caesars por la Dinopizza (@0rrl4dzill4 / Twitter)

Otro internauta lanzó una nueva propuesta ante la foto fake de la Dinopizza. Sugirió la “michihamburgues″a para todos los amantes de los mininos y la comida rápida.

Memes de Little Caesars por la Dinopizza (@ZuriPotatoHead)

Por su puesto, no puedo faltar un meme para ironizar sobre lo que esperaban de Little Caesars y al final no se les cumplió.