Anna Sofía Racansky, ex participante del programa Shark Tank México, está en medio de una polémica por el colo Azul Maya.

Y es que recientemente se le acusó a Anna Sofía Racansky de buscar apropiarse una investigación al respecto, la cual pertenece al profesor Luis May.

Esto debido a que el gobierno municipal de Tulum, en Quintana Roo, la señaló en primera instancia como la autora de investigar este color.

Ello provocó que el profesor Luis May le solicitara una aclaración, pues Anna Sofía Racansky no era la responsable de este trabajo.

Ante este surge la pregunta ¿quién es Anna Sofía Racansky? Por lo que a continuación te contamos más acerca de esta ex participante del programa Shark Tank México.

Anna Sofía Racansky (Anna Sofía Racansky / FB )

¿Quién es Anna Sofía Racansky??

Anna Sofia Racansky es una galerista y deportista mexicana, la cual actualmente se encuentra en el centro de una polémica.

Esto debido a que habría buscado apropiarse de la investigación referente al Azul Maya, la cual ha realizado por más de 10 años el investigador Luis May.

¿Qué edad tiene Anna Sofía Racansky?

Anna Sofia Racansky nació en 1991, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

Anna Sofía Racansky (Anna Sofía Racansky / FB )

¿Quién es el esposo de Anna Sofía Racansky?

Según información de sus redes sociales, Anna Sofia Racansky no se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Anna Sofía Racansky?

No se conoce la fecha exacta de nacimiento de Anna Sofia Racansky, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Anna Sofía Racansky?

De acuerdo con sus redes sociales, Anna Sofia Racansky no tiene hijos.

Anna Sofía Racansky (Anna Sofía Racansky / FB )

¿Qué estudió Anna Sofía Racansky?

Anna Sofia Racansky cuenta con estudios en diseño de modas, así como se ha especializado en el estudio de pigmentos.

¿En qué ha trabajado Anna Sofía Racansky?

Anna Sofia Racansky cuenta con su propia galería, espacio donde realiza diferentes performances artísticos.

Además, buscó emprender en el rubro de la moda, a través de la marca “Mangata” con la se asoció y participó en el programa Shark Tank México para buscar expandir su proyección.

En dicha ocasión logró cerrar un acuerdo con Patricia Armendáriz.

Anna Sofía Racansky (Anna Sofía Racansky / FB )

Anna Sofía Racansky, ex participante de Shark Tank México, aclaró polémica por el Azul Maya

Mediante sus redes sociales, Anna Sofía Racansky aclaró la polémica en la que se vio envuelta por el color Azul Maya.

En un comunicado manifestó que nunca buscó apropiarse del trabajo del investigar Luis May, sino buscó lo contrario.

Aseguró que mediante su galería Racanska solo buscó difundir y colaborar de manera estrecha con el importante trabajo que Luis May ha logrado desarrollar en 10 años de investigación.

Anna Sofía Racansky señaló que todo se trató de “un malentendido”, aseverando, incluso, que los talleres que Luis May le brindó si fueron pagados por un costo de 16 mil pesos.

Al respecto, puntualizó que todo el trabajo referente al Azul Maya corresponde al investigador Luis May, quien dijo ha mantenido una comunicación constate y directa.