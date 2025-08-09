¿Qué hacer durante la Luna del Esturión? Te damos el ritual para la superluna y hacer la mágica agua de luna.

Y es que el 9 de agosto se verá en su máximo esplendor la Luna del Esturión que coincidirá con la superluna, por lo que puedes aprovechar para hacer agua de luna y te decimos cómo hacer el ritual.

El ritual para hacer agua de luna durante la Luna del Esturión de agosto 2025 que será superluna

Tal y como se reveló, el 8 y 9 de agosto e incluso hasta el próximo 10 de agosto se podrá disfrutar de la Luna del Esturión, la cual coincidirá con la superluna.

Por lo que es momento para realizar el ritual de la mágica agua de luna, y te decimos paso a paso cómo hacerla:

En un recipiente transparente preferentemente de vidrio y sin etiquetas, lo limpiarás tanto físicamente como energéticamente; es decir, primero con agua y jabón y luego pasándole un incienso por dentro y por fuera Posteriormente y ya seco el recipiente, colocarás agua potable en bajo la luz de la luna en donde pueda percibirse bien; si no tienes un lugar así, puede ser junto a una ventana en donde se refleje la Luna del Esturión Deberás dejar durante toda la noche o si no puedes, dejarla unas dos horas también funciona para que el agua de luna para que se cargue con su luz Antes del amanecer o de que salgan los primeros rayos de luz o antes de las 5 am, deberás retirar este recipiente Tendrás lista tu mágica agua de la Luna del Esturión que podrás utilizar para limpiar, intencionar, energetizarte o usar en diferentes rituales

La Luna del Esturión es perfecta para realizar agua de luna y rituales mágicos

La Luna del Esturión de este 8 de agosto, es nombrada así en honor al pez ya que las tribus norteamericanas lograban pescar en abundancia a esta especie, siendo un símbolo de abundancia y prosperidad para ellos.

Por lo que la Luna del Esturión es una en la que se puede pedir y manifestar; también es conocida como la Luna del Maíz Verde o la Luna de la Cosecha temprana.

La Luna del Esturión coincide con la superluna, lo que quiere decir que se verá más grande y brillante que en otras ocasiones, por lo que su energía se multiplicará.

Durante esta luna se pueden hacer varios rituales y cosas que tengan que ver con la energía y espiritualidad como:

Rituales de manifestación

Cargar cristales, amuletos o talismanes

Cargar y limpiar las cartas de tarot

Hacer agua de luna

El agua de luna tiene varios usos como limpieza, atracción, manifestación, purificación y revitalización.

También es usada en rituales en donde se quiera concretar algún asunto, amplificar el poder o proyectos, la visión, conexión espiritual, fertilidad o de salud.

Por lo que también se puede usar el agua de luna llena como la de Luna del Esturión, en infusiones y tés.

Cabe mencionar que estas funciones son específicas para la luna llena, ya que dependerá de en qué fase hagas agua de luna para que esta tenga un propósito y energía, por ejemplo: