Uno de los primeros eventos astronómicos que tendremos este mes será la Luna llena de agosto 2025, la cual se podrá ver en México.

La Luna llena de agosto 2025 es conocida como la “Luna de Esturión”, siendo considerada una de las más bellas del año.

Luna llena (Unsplash)

¿Cuándo es la Luna llena de agosto 2025?

La Luna llena de agosto 2025 se dará el próximo sábado 9 de agosto, siendo una muy buena fecha para todos aquellos que le guste ver las estrellas.

Esta Luna llena de agosto 2025 se mantendrá por unos días, hasta ser reemplazada el día 16 de agosto por el cuarto menguante.

Se le llama Luna de Esturión porque las antiguas culturas notaban un aumento de dicho pez en los grandes lagos en esta época del año.

Por lo que se le atribuía al satélite su influencia sobre estos animales, lo que les permitía pescarlos para alimentar a sus tribus y familias.

Es por ello que era bastante esperada durante el verano, pues significaba una abundancia en cuanto el alimento en distintas regiones del mundo, sobretodo en el Hemisferio Norte.

Luna llena (Kym MacKinnon / Unsplash)

¿Dónde ver la Luna llena de agosto 2025 en México?

Básicamente la Luna llena de agosto 2025 se podrá ver en todas partes de México, no tienes que estar en una zona en específico para poder observar al astro.

Por lo mismo la Luna llena de agosto 2025 se podrá ver a simple vista, siendo una de las más brillantes del año, así que no habrá ningún problema en general.

No obstante, se recomienda que si quieres tener una mejor observación, vayas a lugares altos o con poca contaminación lumínica, como podría ser fuera de las ciudades.

Pues así se podrá apreciar mejor el brillo y los detalles de la Luna, así como las estrellas que rodean al satélite.

También es recomendable usar binoculares y algún telescopio de aficionado; otro dato es que a veces los observatorios y escuelas locales hacen eventos de observación.

Podrías ir a uno de estos para ver por uno de sus telescopios, además de que te darán información interesante de la Luna.