La Teoría de Febrero es una tendencia que se viralizó en TikTok y que ha causado gran polémica en plena celebración de San Valentín.

Se trata de una teoría que principalmente se ha viralizado en las redes sociales y no se basa en un hecho científico, sin embargo muchas personas la han relacionado con la celebración del 14 de febrero.

¿Qué es la Teoría de Febrero y por qué se relaciona con San Valentín?

A través de las redes sociales se ha difundido la Teoría de Febrero, que sugiere que durante este mes ocurren cambios drásticos en la vida amorosa y relaciones de las personas.

Esto basado en la creencia de que febrero, impulsado por la energía de San Valentín provoca:

El inicio de romances inesperados

El regreso de exparejas

El cierre definitivo de ciclos afectivos

San Valentín con tu pareja (Cortesía )

En las redes sociales usuarios han compartido testimonios de giros inesperados en sus relaciones durante este periodo, lo que ha impulsado la popularidad de la Teoría de Febrero.

Para muchos, la Teoría de Febrero es una forma divertida y esperanzadora de manifestar el amor, aunque no todos creen en su efectividad.

¿La Teoría de Febrero cuenta con evidencia científica?

La celebración del Día del Amor y la Amistad refuerza la asociación de febrero con emociones y relaciones afectivas, lo que provoca que se alimente que hay una energía especial para el amor.

Aunque algunos creen que la Teoría de Febrero se asocia a la “energía del amor” por San Valentín , especialistas consideran que se trata más de un fenómeno social que de un efecto universal del calendario.

Esto porque las personas en el mes de febrero al tener cerca la celebración de Valentín se encuentran en búsqueda de cambios o tienen nostalgia.

Lo que puede derivar que en el mes de febrero las personas se encuentren más abiertas a encontrar una persona significativa o se encuentren dispuestos a darle una oportunidad a alguien del pasado.

De esta manera se crea la idea de que en febrero es más probable enamorarse de alguien inesperado o incluso que un ex vuelva a tu vida, llevándote a una relación que jamás imaginaste.

Sin embargo, estas situaciones también pueden ocurrir en el resto del año y no solo en febrero.

Cabe recordar que la Teoría de Febrero no cuenta con evidencia científica y se basa en coincidencias anecdóticas que parecen tener mayor relevancia mientras se acerca San Valentín.