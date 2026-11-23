Pan Baobao, el leopardo viral del zoológico en Panzhihua China, deja las dietas a sus 19 años.

En redes sociales, Pan Baobao ha conquistado a los usuarios por su figura regordeta y gran parecido con el oficial Benjamín Garraza de la película Zootopia.

Sin embargo, hay quien ha cuestionado el sobrepeso de Pan Baobao, por lo que responsables del peculiar felino ya salieron a explicar qué pasa con su alimentación.

Anuncian que el leopardo Pan Baobao de China deja las dietas a los 19 años

Tras los señalamientos por la condición física del leopardo viral Pan Baobao de China, los cuidadores del animal aclararon que se trata de un ejemplar anciano.

Los responsables del zoológico en Panzhihua señalaron que le quitaron las dietas a Pan Baobao y que no continuarán dándole más.

Reportes locales, indican que el objetivo de sus cuidadores es priorizar su salud y su calidad de vida.

Pan Baobao, el leopardo viral de China, deja las dietas a sus 19 años (Captura de video)

Manteniendo a Pan Baobao sano y bien alimentado a sus 19 años, que equivalen a 70-80 años en humanos.

En 20024, Pan Baobao fue sometido a dieta y en su momento logró bajar de peso, no obstante, logró recuperar su complexión, por ello los especialistas decidieron no someterlo a restricciones alimenticias.

Cabe señalar que la dieta del leopardo viral de China consiste en más de 500 gramos de res al día, alternada con pollo y ocasionalmente conejo.

Además de que realiza actividad física con ejercicios suaves. En ocasiones se le proporciona una pelota grande para que juegue con ella.

Pan Baobao también es sometido a diversos chequeos veterinarios, los cuales han confirmado que tiene buena salud para su edad.