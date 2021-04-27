En Irlanda la historia sobre el avistamiento de una morsa se está haciendo viral, y es que de acuerdo con las autoridades, esta es la primera vez que esta especie llega tan lejos desde el Polo Norte.

De acuerdo con medios internacionales, la morsa fue vista por Alan Houlihan y su hija Muireann de 5 años mientras paseaban en playa Glanleam, en la isla de Kerry ; el gigantesco animal se encontraba saliendo del agua a unos 50 metros de distancia comentó el testigo.

Y aunque al principio Houlihan pensó que el animal era una foca, no tardó en verle los colmillos, por lo que pudo confirmar que se trataba de una morsa.

Asimismo, el biólogo marino y director de “Dingle Oceanworld” Kevin Flannery, comentó que vio fotos del animal, las cuales le envió Seanie Murphy, el ex capitán del bote salvavidas de la costa, y confirmó la especie del animal, anunciando el primer avistamiento de una morsa en Irlanda.

¿Cómo llegó una morsa a Irlanda?

El biólogo marino Kevin Flannery cree que la morsa podría haberse quedado dormida en un iceberg, y que sobre este cruzó el océano Atlántico; sin embargo, no todos los biólogos concuerdan con la teoría sobre el viaje del animal marino.

Otras teorías dicen que la morsa podría haber viajado nadando de isla en isla. No obstante, cualquiera de las teorías que resulte ser la verdadera, ambas implican que el animal viajó una muy larga distancia, por lo que “estaría bastante cansada y hambrienta en esta etapa”.

Así que el biólogo pidió a los ciudadanos que dejen descansar a la morsa, de la cual comentó desconoce el estado de salud.

Sobre su regreso a casa los expertos dijeron que si la morsa descansa y encuentra comida suficiente, esta podrá regresar.

¿Qué es una morsa?