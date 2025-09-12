Te compartimos esta oración a Santa Rita de Casia para rezar en situaciones difíciles o imposibles.

Santa Rita de Casia es una de las santas más populares que tiene la iglesia católica.

Esta es la oración a Santa Rita de Casia para rezar en situaciones difíciles o imposibles

La oración a Santa Rita de Casia para rezar en situaciones difíciles o imposibles va de esta manera:

“Santa de lo Imposible. Oh Santa Patrona de los necesitados, Santa Rita, cuyas plegarias ante el Divino Señor son casi irresistibles,

Quien por la generosidad en otorgar favores has sido llamada Mediadora de los sin esperanza e incluso de lo Imposible;

Santa Rita, tan humilde, tan pura, tan mortificada, tan paciente y de tan compasionado amor por Jesus Crucificado que podrías obtener de El cualquier cosa que le pidas.

A cuenta de esto recurrimos confiados a ti, esperando, si no siempre alivio, al menos consuelo.

Se favorable a nuestra petición, mostrando el poder de Dios a nombre de este suplicante (se menciona el nombre de quien reza).

Se generosa con nosotros, como lo has sido en tantos casos maravillosos, para la más grande gloria de Dios,

Rezar (Unsplash)

Por la divulgación de tu propia devoción, y por el consuelo de aquellos que confían en ti.

Prometemos, si nuestra petición es concedida, glorificar tu nombre, informando del favor concedido, para bendecir y cantar tus alabanzas por siempre.

Confiando entonces en los meritos y poder ante el Sagrado Corazón de Jesús, te rogamos:

(Se menciona la petición)

Obtén para nosotros nuestra petición

Por los singulares méritos de tu infancia,

Por la perfecta unión con la Divina Voluntad,

Por los heroicos sufrimientos durante tu vida de casada,

Por el consuelo que experimentaste con la conversión de tu esposo,

Por el sacrificio de tus niños antes de verlos ofender gravemente a Dios,

Por tu milagrosa entrada al Convento,

Por las austeras penitencias y las sangrientas ofrendas tres veces al día.

Por el sufrimiento causado por la herida que recibiste con la espina del Salvador Crucificado;

Por el amor divino que consumió tu corazón,

Por la notable devoción al Sagrado Sacramento, con el cual exististe por cuatro años, Por la felicidad con la

Cual partiste de tus pruebas para reunirte con el Divino Esposo,

Por el ejemplo perfecto que diste a la gente de cada estado de vida.

Santa de lo Imposible

Oremos

Oh Dios, Quien en tu infinita ternura has sido bondadoso para escuchar la plegaria de Tu sierva, Santa Rita,

Y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista, conocimiento y esfuerzos, en recompensa de su compasionado amor y firme confianza en Tu promesa,

Ten piedad en nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades, que el no creyente pueda saber que Tú eres la recompensa del humilde,

La defensa de los sin esperanza, y la fuerza de aquellos que confían en Ti, a través de Jesucristo, nuestro Señor.

Amén".

Rezar (Unsplash)

¿Quién fue Santa Rita de Casia?

Santa Rita de Casia o la Santa de lo Imposible es una figura imprescindible en la Iglesia Católica.

Desde joven, Santa Rita tenía intención de ser monja, aunque tuvo que obedecer a sus padres y casarse.

El marido de Santa Rita de Casia le causó muchos problemas, no obstante, terminó por convertirse, pero fue asesinado.

De acuerdo la historia de Santa Rita de Casia, ella descubrió que sus hijos querían vengar la muerte de su padre.

Ante tal situación, la santa pidió a Dios que se llevara a sus hijos antes de que pecaran.

Tiempo después, los hijos de Santa Rita murieron. Al quedar sola, esta mujer se dedicó a la oración, la vida penitente y las obras de caridad.