El 4 de octubre es una fecha muy importante para las personas que tienen un perro como mascota, pues es el día indicado para rezar con una oración a San Francisco de Asís.

A pesar de que las oraciones de los devotos a San Francisco de Asís siempre son bien recibidas, el 4 de octubre es un día especial para pedir por la salud de tu perro.

Oración a San Francisco de Asís para pedir por la salud de mi perro

El 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales, proclamado así también por ser este día en que se proclamó a San Francisco de Asís el patrono de los animales.

Debido a la creencia que San Francisco de Asís tenía sobre todos aquellos que habitan la tierra son “criaturas de Dios” el 4 de octubre es día en que se acude a pedir la bendición de las mascotas.

San Francisco de Asís. (Facebook/san.francisco.de.asis)

Es así que hay una oración predilecta para decir el 4 de octubre y así pedirle a San Francisco de Asís por la salud de tu perro, misma que aquí te dejamos:

“Oh, San Francisco de Asís,

tú que amaste a todas las criaturas de Dios,intercede por nuestros amados animales,especialmente por (nombre del animal),para que gocen de salud, protección y bienestar.

Tú que hablaste con los pájaros,

acariciaste con ternura a los lobosy viste la presencia divina en toda la creación,ruega por estos seres inocentesque nos acompañan con amor y lealtad.

Concédeles vida larga y feliz,

y cuando llegue su momento,que partan en paz y sin sufrimiento,sabiendo que Dios cuida de toda su creación.

Amén".

Por otra parte, también debes saber que puedes dar una oración a San Francisco de Asís el 4 de octubre para pedirle por tu perro o tu mascota con palabras que vengan de tu corazón y con la fe bien cimentada.