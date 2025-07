Hoy 4 de julio la iglesia católica conmemora el santoral de Nuestra Señora Refugio de Pecadores.

Fecha por la que te traemos la oración a Nuestra Señora Refugio de Pecadores para pedir protección y que podrás rezar hoy 4 de julio en su celebración.

Reza hoy 4 de julio la oración a Nuestra Señora Refugio de Pecadores para pedir protección

A continuación te dejamos la oración a Nuestra Señora Refugio de Pecadores para pedir protección hoy 4 de julio en su santoral:

Oh, Nuestra Señora del Refugio, madre amorosa y protectora, acudo a ti en busca de tu consuelo.

Tú, que eres refugio seguro en medio de las tormentas, te ruego que extiendas tu manto sobre mí y me protejas de todo peligro y adversidad.

Oh, dulce Madre, guíame por el camino de la paz y fortalece mi fe en ti y en tu Hijo Jesús. Intercede por mí ante Dios Padre, y alcánzame la gracia y la fortaleza que tanto necesito.

En tus brazos maternales encuentro consuelo y esperanza, sé mi refugio en momentos de tristeza y angustia. Ampárame con tu amor y compasión, y ayúdame a mantener la fe firme en mi corazón.

Nuestra Señora del Refugio, te entrego mis preocupaciones y dificultades [menciona tus intenciones personales]. Confío en tu amorosa intercesión y en tu protección.

Bajo tu amparo me refugio, oh Virgen Santa, y confío en que nunca me abandonarás. Permanece siempre a mi lado y ayúdame a caminar con fortaleza y esperanza.

Gracias, amada Madre, por tu amor incondicional y por ser mi refugio en tiempos de necesidad. Escucha mi humilde oración y guárdame bajo tu manto protector.

Nuestra Señora del Refugio, ruega por nosotros y por todos aquellos que acuden a ti en busca de auxilio. Que en tu amor y protección encontremos paz y consuelo.

Amén.

Oración a Nuestra Señora Refugio de Pecadores para pedir protección que puedes rezar hoy 4 de julio (Pinterest)

¿Por qué se le celebra a Nuestra Señora Refugio de Pecadores el 4 de julio?

La iglesia católica conmemora el santoral de Nuestra Señora Refugio de Pecadores cada 4 de julio tras su coronación por el Papa Clemente XI en 1719.

Pues Nuestra Señora Refugio de Pecadores es una advocación de la Virgen María y es venerada como abogada, auxiliadora y mediadora ante Jesucristo.