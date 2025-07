Con motivo de la celebración el 1 de julio, te dejamos la oración por el Día del Ingeniero en México para todos aquellos relacionados a esta profesión.

La oración por el Día del Ingeniero en México pide para que el trabajo sea provechoso y que la preparación sea suficiente para afrontar los retos.

Oración por el Día del Ingeniero en México este 1 de julio

A continuación, encontrarás la oración por el Día del Ingeniero en México que puedes rezar este 1 julio:

Oh, Dios. Tú que has querido que el estudio y el trabajo del hombre perfeccionaran cada día el universo que has creado, te pedimos que nuestro trabajo como ingenieros resulte siempre provechoso a la familia humana y que contribuya al cumplimiento de tus designios.

Permíteme Señor que la preparación especial que poseo la sepa emplear con entusiasmo, serenidad, dedicación y generosidad; con integridad, sinceridad y honestidad en servicio de mi comunidad, de mi país y de la humanidad entera.

Amén.

Día del Ingeniero (Gobierno de Méx)

¿Cuál es el origen del Día del Ingeniero en México?

El Día del Ingeniero en México se celebra el 1 de julio desde 1973, año en el que fue establecida la mencionada celebración.

Se eligió el 1 de julio como fecha para celebrar el Día del Ingeniero en México, pues coincide con la fundación del Real Tribunal de Minería en 1776.

Fue el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, quien le propuso al presidente Luis Echeverría Álvarez, celebrar a estos profesionistas.

La celebración tiene como objeto reconocer a todas las personas que desarrollan labores relacionadas con la ingeniería, así como sus aportes a la sociedad en general.

Aunque no es un día oficial, en algunos lugares se les da el día a los ingenieros, o bien se les hace una pequeña celebración en su honor.

Esto en todos los ámbitos en el que se desarrollan, desde el civil y energético, hasta la parte informática y tecnológica.