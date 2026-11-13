La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA ha lanzado su convocatoria a astronautas para vivir y trabajar en su futura base lunar.

“Las personas que seleccionemos podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base lunar, y ayudar a ser pioneras en los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán tripulaciones a Marte”. Jared Isaacman, director de la NASA

Anunció que se da en medio de la exposición aeroespacial MAX POWER en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en Florida, donde se entrenará a la próxima generación de astronautas para vivir y trabajar en la futura base lunar de la NASA.

La convocatoria de la NASA que busca astronautas para vivir y trabajar en su futura base lunar ya está disponible y estará abierta hasta el 3 de diciembre de 2026.

Mientras que la selección final está prevista para finales de 2027, previo a cuando se comenzará el entrenamiento de los nuevos candidatos para vivir y trabajar en su futura base lunar de la NASA.

NASA base lunar (NASA)

Estos son los requisitos de la NASA para vivir y trabajar en su futura base lunar

Ante la convocatoria de la NASA que busca astronautas para vivir y trabajar en su futura base lunar, los requisitos para ser uno son: