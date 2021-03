Los 7 kilos de vómito de ballena tendrían un valor de más de 5 millones de pesos

Siriporn Niamrin, una mujer de 49 años originaria de Tailandia , se llevó una gran sorpresa al descubrir que se había vuelto millonaria gracias al vómito de ballena que encontró cerca de su casa.

De acuerdo con información de Daily Mail, la mujer estaba caminando por una playa en la ciudad de Nakhon Si Thammarat, cuando tropezó con una “ masa con olor a pescado ” que había sido arrastrada por las olas a la orilla de la mar.

Debido a que las corrientes del Mar de China Meridional, y Nakhon Si Thammarat, son famosas por albergar vómitos de ballena ‘cachalote’ que pueden convertirse en millones de dólares, Siriporn resguardó la “masa” para averiguar si podía sacarle algún beneficio económico .

Los 7 kilos de vómito de ballena tendrían un valor de 5 mdp

Con ayuda de los vecinos, la mujer confirmó que su hallazgo se trataba de vómito de ballena ‘cachalote’, mejor conocido como ‘ ámbar gris ’, un raro y codiciado ingrediente utilizado en la industria del perfume .

Para verificar la autenticidad de la pieza de ‘ ámbar gris ’, Siriporn Niamrin y sus vecinos realizaron una prueba casera para comprobar las propiedades del material: acercar la masa al fuego para derretirla, y esperar a que esta se endureciera luego de enfriarse. Los resultados fueron positivos.

Con 30 cm de ancho, 24 cm de largo, y 7 kilos de peso ; el vómito de ballena ‘cachalote’ tendría un valor de 260 mil dólares, lo equivalente a más de 5 millones de pesos .

“Me siento afortunada de haber encontrado una pieza tan grande. Espero que me traiga dinero. Lo mantengo a salvo en mi casa y le he pedido al ayuntamiento que me visite para comprobarlo." Siriporn Niamrin

¿Qué es el vómito de ballena 'cachalote' o ámbar gris?

El vómito de ballena ‘cachalote’, o ámbar gris , es producido por los conductos biliares del tracto gastrointestinal de las ballenas; el cual, facilita el paso de objetos grandes o afilados, y luego es vomitado por los mamíferos.

Esta masa -que termina flotando en el océano- tiene un olor desagradable al principio, pero cuando se seca, desarrolla una fragancia dulce y duradera, lo que lo convierte en un ingrediente muy deseado en la industria cosmética y de belleza.

Dependiendo de la autenticidad de la pieza, los vómitos de ballena pueden ser valuados hasta en 1 millón de pesos el kilo ; cifra más alta que que la del precio del oro.

En abril de 2016, tres pescadores encontraron 80 kilos de ámbar gris y la vendieron por casi 60 millones de pesos.

Con información de Infobae y Daily Mail.