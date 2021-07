Una mujer de Oklahoma, Estados Unidos, dio a luz a un bebé, producto de su matrimonio.

Lo que verdaderamente ha llamado la atención, es que el esposo de esta mujer, murió 14 meses atrás.

La mujer tiene el nombre de Sarah Shellenberger, quien actualmente tiene 40 años de edad. Su esposo, Scott murió en febrero de 2020.

Mientras que el bebé de Sarah cumplió 2 meses recientemente.

Scott y Sarah se conocieron en el año 2017. De acuerdo con la mujer, Scott era bastante tímido, por lo que le costó trabajo invitarla a salir. Pero a pesar de eso su relación se dio con bastante naturalidad.

Fue entonces que para el año 2018, Scott y Sarah decidieron casarse.

Desde que inició su matrimonio, la pareja estaba segura de querer formar una familia, por lo que determinaron tener bebés.

Pero no todo fue tan sencillo; pues Sarah intentó quedar embarazada durante varias ocasiones, todas sin éxito.

Pero la pareja no se rindió. Optaron por ampliar sus opciones y luego de informarse y preguntar, se dieron cuenta de que la fertilización in vitro sería su mejor opción.

Para diciembre de 2019 ambos estaban bastante emocionados. Incluso había elegido que su bebé llevaría el nombre de Hayes.

Scott se dedicaba a dar clases en una universidad de ciencias en Oklahoma.

Para febrero del 2020 , a Sarah le tocaba asistir a su segundo tratamiento en la clínica de fertilización; por lo que tomó un vuelo para acudir a su cita, mientras su esposo se quedó en Oklahoma trabajando.

Sin embargo, cuando aterrizó para hacer escala, recibió lo que seguramente ha sido la noticia más impactante de su vida. Su esposo había tenido un ataque cardiaco mientras impartía sus clases.

“Cuando aterricé en Toronto y finalmente me conecté al wifi, mi teléfono se estaba volviendo loco. Llamé a su mamá y ella me dijo que había tenido un infarto y que lo habían trasladado a la UCI y que no había recuperado el conocimiento. Estaba molesta y preocupada, pero realmente no pensé que iba a morir. Era tan sano, en forma y joven”

Sarah Shellenberger