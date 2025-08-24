Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 24 al 29 agosto por signo zodiacal en YouTube.
Mhoni Vidente: Horóscopos para la semana del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
Para aries la semana del 24 al 29 de agosto será para organizar y administrar su economía y papelería en el trabajo siguiendo su intuición.
- Carta del Emperador
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 02, 05 y 36
- Color de la suerte: rojo y amarillo
Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
La semana del 24 al 29 de agosto para tauro será de cambios y proyectos; sin embargo, deberán tener cuidado con las energías negativas que lo rodean.
- Carta del Mundo
- Día de la suerte: lunes
- Números mágicos: 12, 18 y 26
- Color de la suerte: rojo y azul
Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del 24 al 29 agosto por signo zodiacal
Para géminis la semana del 24 al 29 de agosto será de crecimiento, cambios y cierres laborales que lo ayudan a llegar al éxito.
- Carta del Carruje
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 09, 27 y 41
- Color de la suerte: amarillo y verde
Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
La semana del 24 al 29 de agosto para cáncer será para avanzar y tomar decisiones que lo ayuden a encontrar su felicidad sin alejarse de sus seres queridos.
- Carta de la Rueda de Fortuna
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 04, 40 y 77
- Color de la suerte: blanco y azul
Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
Para leo la semana del 24 al 29 de agosto será de buena suerte y estabilidad, pero tendrán que enfrentar algunos problemas de salud.
- Carta del Sol
- Día de la suerte: Jueves
- Números mágicos: 04, 08 y 35
- Color de la suerte: blanco y rojo
Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
La semana del 24 al 29 de agosto para virgo será para crecer, madurar y avanzar en el área laboral; sin embargo, es importante que retomen sus estudios.
- Carta del Loco
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 10, 18 y 25
- Color de la suerte: azul y amarillo
Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
Para libra la semana del 24 al 29 de agosto será de fuerza, determinación y toma decisiones que lo ayuden a ser feliz y más saludable.
- Carta de la Torre
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 06, 15 y 49
- Color de la suerte: verde y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
La semana del 24 al 29 de agosto para escorpio será concentrarse en su felicidad y dejar atrás aquello que altera su mente.
- Carta de la Templanza
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 11, 14 y 30
- Color de la suerte: blanco y rojo
Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
Para sagitario la semana del 24 al 29 de agosto será de trabajo, cierres y gastos extra relacionados con sus estudios.
- Carta del Mago
- Día de la suerte: lunes
- Números mágicos: 17, 33 y 66
- Color de la suerte: naranja y verde
Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
La semana del 24 al 29 de agosto para capricornio será de tranquilidad, paz y consciencia, pero deberán mover su economía para atraer la abundancia.
- Carta del As de Oros
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 03, 21 y 30
- Color de la suerte: rojo intenso y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
Para acuario, la semana del 24 al 29 de agosto será para solucionar problemas que viene arrastrando y para estimular su suerte y alegría.
- Carta del Ermitaño
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 01, 15 y 29
- Color de la suerte: naranja y amarillo
Mhoni Vidente: horóscopo de Piscis del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal
La semana del 24 al 29 de agosto para piscis será para solucionar problemas y atraer abundancia económica; sin embargo, deberán continuar preparándose.
- Carta de la Fuerza
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 06, 08 y 27
- Color de la suerte: azul y rosa mexicano