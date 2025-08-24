Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 24 al 29 agosto por signo zodiacal en YouTube.

Y a demás de las suertes, Mhoni Videntes -de 48 años de edad- dio recomendaciones para un buen cierra de mes.

Mhoni Vidente: Horóscopos para la semana del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

A través de su cuenta en YouTube, Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 24 al 29 agosto por signo zodiacal.

Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para aries la semana del 24 al 29 de agosto será para organizar y administrar su economía y papelería en el trabajo siguiendo su intuición.

  • Carta del Emperador
  • Día de la suerte: viernes
  • Números mágicos: 02, 05 y 36
  • Color de la suerte: rojo y amarillo
Horóscopo para Aries
Horóscopo para Aries (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para tauro será de cambios y proyectos; sin embargo, deberán tener cuidado con las energías negativas que lo rodean.

  • Carta del Mundo
  • Día de la suerte: lunes
  • Números mágicos: 12, 18 y 26
  • Color de la suerte: rojo y azul
Horóscopo para Tauro
Horóscopo para Tauro (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del 24 al 29 agosto por signo zodiacal

Para géminis la semana del 24 al 29 de agosto será de crecimiento, cambios y cierres laborales que lo ayudan a llegar al éxito.

  • Carta del Carruje
  • Día de la suerte: miércoles
  • Números mágicos: 09, 27 y 41
  • Color de la suerte: amarillo y verde
Horóscopo para Géminis
Horóscopo para Géminis (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para cáncer será para avanzar y tomar decisiones que lo ayuden a encontrar su felicidad sin alejarse de sus seres queridos.

  • Carta de la Rueda de Fortuna
  • Día de la suerte: martes
  • Números mágicos: 04, 40 y 77
  • Color de la suerte: blanco y azul
Horóscopo para Cáncer
Horóscopo para Cáncer (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para leo la semana del 24 al 29 de agosto será de buena suerte y estabilidad, pero tendrán que enfrentar algunos problemas de salud.

  • Carta del Sol
  • Día de la suerte: Jueves
  • Números mágicos: 04, 08 y 35
  • Color de la suerte: blanco y rojo
Horóscopo para Leo
Horóscopo para Leo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para virgo será para crecer, madurar y avanzar en el área laboral; sin embargo, es importante que retomen sus estudios.

  • Carta del Loco
  • Día de la suerte: martes
  • Números mágicos: 10, 18 y 25
  • Color de la suerte: azul y amarillo
Horóscopo para Virgo
Horóscopo para Virgo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para libra la semana del 24 al 29 de agosto será de fuerza, determinación y toma decisiones que lo ayuden a ser feliz y más saludable.

  • Carta de la Torre
  • Día de la suerte: miércoles
  • Números mágicos: 06, 15 y 49
  • Color de la suerte: verde y blanco
Horóscopo para Libra
Horóscopo para Libra (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para escorpio será concentrarse en su felicidad y dejar atrás aquello que altera su mente.

  • Carta de la Templanza
  • Día de la suerte: viernes
  • Números mágicos: 11, 14 y 30
  • Color de la suerte: blanco y rojo
Horóscopo para Escorpio
Horóscopo para Escorpio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para sagitario la semana del 24 al 29 de agosto será de trabajo, cierres y gastos extra relacionados con sus estudios.

  • Carta del Mago
  • Día de la suerte: lunes
  • Números mágicos: 17, 33 y 66
  • Color de la suerte: naranja y verde
Horóscopo para Sagitario
Horóscopo para Sagitario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para capricornio será de tranquilidad, paz y consciencia, pero deberán mover su economía para atraer la abundancia.

  • Carta del As de Oros
  • Día de la suerte: viernes
  • Números mágicos: 03, 21 y 30
  • Color de la suerte: rojo intenso y blanco
Horóscopo para Capricornio
Horóscopo para Capricornio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para acuario, la semana del 24 al 29 de agosto será para solucionar problemas que viene arrastrando y para estimular su suerte y alegría.

  • Carta del Ermitaño
  • Día de la suerte: martes
  • Números mágicos: 01, 15 y 29
  • Color de la suerte: naranja y amarillo
Horóscopo para Acuario
Horóscopo para Acuario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Piscis del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para piscis será para solucionar problemas y atraer abundancia económica; sin embargo, deberán continuar preparándose.

  • Carta de la Fuerza
  • Día de la suerte: martes
  • Números mágicos: 06, 08 y 27
  • Color de la suerte: azul y rosa mexicano
Horóscopo para Piscis
Horóscopo para Piscis (Eduardo Díaz)