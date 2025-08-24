Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 24 al 29 agosto por signo zodiacal en YouTube.

Y a demás de las suertes, Mhoni Videntes -de 48 años de edad- dio recomendaciones para un buen cierra de mes.

Mhoni Vidente: Horóscopos para la semana del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

A través de su cuenta en YouTube, Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 24 al 29 agosto por signo zodiacal.

Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para aries la semana del 24 al 29 de agosto será para organizar y administrar su economía y papelería en el trabajo siguiendo su intuición.

Carta del Emperador

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 02, 05 y 36

Color de la suerte: rojo y amarillo

Horóscopo para Aries (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para tauro será de cambios y proyectos; sin embargo, deberán tener cuidado con las energías negativas que lo rodean.

Carta del Mundo

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 12, 18 y 26

Color de la suerte: rojo y azul

Horóscopo para Tauro (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del 24 al 29 agosto por signo zodiacal

Para géminis la semana del 24 al 29 de agosto será de crecimiento, cambios y cierres laborales que lo ayudan a llegar al éxito.

Carta del Carruje

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 09, 27 y 41

Color de la suerte: amarillo y verde

Horóscopo para Géminis (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para cáncer será para avanzar y tomar decisiones que lo ayuden a encontrar su felicidad sin alejarse de sus seres queridos.

Carta de la Rueda de Fortuna

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 04, 40 y 77

Color de la suerte: blanco y azul

Horóscopo para Cáncer (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para leo la semana del 24 al 29 de agosto será de buena suerte y estabilidad, pero tendrán que enfrentar algunos problemas de salud.

Carta del Sol

Día de la suerte: Jueves

Números mágicos: 04, 08 y 35

Color de la suerte: blanco y rojo

Horóscopo para Leo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para virgo será para crecer, madurar y avanzar en el área laboral; sin embargo, es importante que retomen sus estudios.

Carta del Loco

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 10, 18 y 25

Color de la suerte: azul y amarillo

Horóscopo para Virgo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para libra la semana del 24 al 29 de agosto será de fuerza, determinación y toma decisiones que lo ayuden a ser feliz y más saludable.

Carta de la Torre

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 06, 15 y 49

Color de la suerte: verde y blanco

Horóscopo para Libra (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para escorpio será concentrarse en su felicidad y dejar atrás aquello que altera su mente.

Carta de la Templanza

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 11, 14 y 30

Color de la suerte: blanco y rojo

Horóscopo para Escorpio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para sagitario la semana del 24 al 29 de agosto será de trabajo, cierres y gastos extra relacionados con sus estudios.

Carta del Mago

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 17, 33 y 66

Color de la suerte: naranja y verde

Horóscopo para Sagitario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para capricornio será de tranquilidad, paz y consciencia, pero deberán mover su economía para atraer la abundancia.

Carta del As de Oros

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 03, 21 y 30

Color de la suerte: rojo intenso y blanco

Horóscopo para Capricornio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

Para acuario, la semana del 24 al 29 de agosto será para solucionar problemas que viene arrastrando y para estimular su suerte y alegría.

Carta del Ermitaño

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 01, 15 y 29

Color de la suerte: naranja y amarillo

Horóscopo para Acuario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Piscis del 24 al 29 de agosto por signo zodiacal

La semana del 24 al 29 de agosto para piscis será para solucionar problemas y atraer abundancia económica; sin embargo, deberán continuar preparándose.

Carta de la Fuerza

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 06, 08 y 27

Color de la suerte: azul y rosa mexicano