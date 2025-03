Con memes y corazones rotos reaccionan a Zayn Malik y su concierto cancelado en CDMX.

Mediante Instagram, Zayn Malik -de 32 años de edad- anunció que su show programado para el 28 de marzo no se llevaría a cabo.

El motivo para que Zayn Malik no brindara su concierto en el Palacio de los Deportes tiene que ver problemas de salud que presentó el cantante.

A través de un comunicado, el ex miembro de One Directo dijo que se sentía desconsolado y decepcionado por no dar su presentación en la Ciudad de México:

“Estoy desconsolado al decir que no podré presentarme esta noche en Ciudad de México. He estado muy enfermo desde esta mañana y, a pesar de intentar todo para seguir adelante, mi cuerpo simplemente no lo permite. Lamento mucho decepcionarlos. El amor y la energía que siempre recibo de mis fans significan el mundo para mí, y me duele profundamente perderme este momento con ustedes. Gracias por su comprensión, y por favor sepan que les estoy enviando todo mi amor a cada uno de ustedes. x Zayn Malik

Tras anunciarse la cancelación del concierto de Zayn Malik, las redes reaccionaron con desconsolados memes.

Zayn Malik cancela concierto en CDMX por problemas de salud (Instagram zayn / Instagram zayn)

Zayn Malik y su concierto cancelado en CDMX provoca memes en redes

Los fans que estaban ansiosos por ver a Zayn Malik en concierto en CDMX, se mostraron muy tristes por que su show no se dará.

Y para calmar su tragedia decidieron publicar graciosos memes en las redes sociales.

De hecho, muchos seguidores de Zayn Malik aseguraron que el cantante les había roto el corazón.

Memes por el concierto cancelado de Zayn Malik en CDMX (Especial)

Los memes que dejó Zayn Malik y su concierto cancelado en CDMX

La red social X (antes Twitter) se llenó de memes por el concierto cancelado de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes.

Los fans del ex cantante de One Direction no pudieron ocultar su profunda tristeza y con memes los demostraron.

Los memes también encontraron a los responsables de que Zayn Malik se enfermara.

Para el fandom de Malik fueron los dulces mexicanos que presumió en sus redes el cantante los que provocaron que se tuviera problemas de salud.

Asimismo, los memes reconocieron a Shakira- de 48 años de edad- que ha demostrado que nada la detiene en sus conciertos en México.

De igual manera, los memes se compadecieron de aquellos que ya iban rumbo al Palacio de los Deportes y se enteraron que el evento se cancelaba. Y ya están pidiendo que se reprograme el concierto.

Otros de los graciosos y sobre todo dolidos memes por el concierto cancelado de Zayn Malik que circulan en la red son los siguientes:

