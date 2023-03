El nuevo Medio Metro trae buen pegue, pues contó que desde que saltó a la fama, han sido varias las mujeres que lo buscan porque quieren cumplir sus fantasías fetichistas.

El bailarín asistió al canal de YouTube de ‘Rayito’, participando en Rayos X Podcast, donde habló de su carrera como Medio Metro, pero también del sex symbol que es ahora.

Un detrás curioso y poco cuestionado sobre Jonathan Uriel Espinal Mora, el nuevo Medio Metro -de 28 años de edad-, es que además de los fetiches, tiene su novia, aunque no hay nada formal, dice.

Medio Metro ya es un sex symbol y lo buscan para cumplir fantasías fetichistas

El nuevo Medio Metro, asistió al podcast de ‘Rayito’ -Ryan Hoffman de 35 años de edad- donde se expresó abiertamente de lo curioso que le ha traído la fama de andar de bailarín con el Sonido Pirata.

No solo se trata de la petición de fotografías, los eventos a los que tiene que ir, también hay algo curioso y sexual, que tiene que ver con Medio Metro.

El famoso le reveló al youtuber que lo han contactado varias mujeres que tienen la fantasía de tener un encuentro con un hombre de baja estatura.

Asimismo, dijo que también le han preguntado si es verdad que la regla de la ‘L’ con él se invierte, siento lo más corto en su cuerpo su estatura.

“Sí me han tocado fantasías, de por sí, luego me dicen, oye Medio Metro, qué tal acá”. Medio Metro, bailarín.

Medio Metro, bailarín. (YouTube/ Rayos X Podcast / Tomada de video)

Sin embargo, Medio Metro fue claro al decir que aunque le lleguen muchas ofertas para cumplir fantasías, no lo haría con ninguna.

A su parecer, ahora que tiene mayor viralidad, Medio Metro se siente expuesto a muchas situaciones, como el que lo graben en algún encuentro para cumplir estos fetiches, por ejemplo.

“Que tal si te ponen un cuatro, ya la piensas mucho, te graban y lo suben, no.”. Medio Metro, bailarín.

El Medio Metro tiene novia, pero reconoce que es de relaciones cortas

No, no es La Pompis, Medio Metro contó que sí tiene novia, aunque dijo que tampoco es que fuera algo formal, pero eso sí reconoció que no es bueno para las relaciones.

Medio Metro se mostró como todo un galán, pues incluso compartió que el que ahorita tenga novia, no significa que vaya a ser una formalización de una relación.

“Tengo novia, pero así como que muy bien, no”. Medio Metro, bailarín.

Explicó que sí suele tener varias parejas, pues dice que sus relaciones solo le duran 6 meses como máximo

“Sí he tenido novias, pero de un medio año, tres meses, muy poco”. Medio Metro, bailarín.

Medio Metro señaló que cuestiones amorosas, cree que su mayor error es que se aburre muy rápido en las relaciones, “pero tal vez no he encontrado la indicada”, dice.