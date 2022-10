El jueves 6 de octubre Tatiana Clouthier presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Economía federal; algo que llamó la atención es que AMLO no le respondió el abrazo de despedida, cosa que analizó Maryfer Centeno.

La despedida en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera de la ahora ex secretaria de Economía, quien fue parte fundamental en la llegada a la presidencia de AMLO, ha sido motivo de análisis e interpretación pues poco se sabe de qué pasó entre el presidente y la empresaria.

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre el abrazo que AMLO rechazó dar a Tatiana Clouthier?

En un video publicado en Instagram, Maryfer Centeno habla de todos los signos que arrojaron los segundos donde Tatiana Clouthier intentó abrazar a AMLO tras dejar su cargo y este no respondió.

La grafóloga menciona que aunque hay cierto cariño, pues AMLO -de 68 años de edad-, junta su cabeza con la de Tatiana Clouthier, se nota un distanciamiento entre las dos partes.

Esto debido a que ninguno hace por acercarse durante el abrazo, pues las piernas se encuentran separadas formando un triángulo, lo cual es bastante evidente.

Asimismo analiza los gestos de Tatiana Clouthier, de 58 años de edad, tras el “no abrazo” a AMLO; ella suspira y baja la cabeza, en un ademan que representa pena o vergüenza por lo sucedido.

El análisis de Maryfer Centeno se suma a las menciones de una fractura entre AMLO y Tatiana Clouthier

Este pequeño análisis de Maryfer Centeno es de vital importancia, pues aporta a la teoría de que hay un distanciamiento entre AMLO y Tatiana Clouthier, de ahí la renuncia de esta última.

Esto debido a su sorpresiva renuncia y que en su discurso de despedida, Tatiana Clouthier señaló que “su capacidad de sumar al equipo estaba agotada” y que prefería “pasarse a la porra”.

No obstante, AMLO declaró que no hay problemas entre él y Tatiana Clouthier, que no correspondió el abrazo porque no se dio cuenta del gesto de la ex secretaria de Economía.

Además que para aliviar cualquier malentendido, le envió un beso a distancia, reiterando que está en buenos términos con ella, a pesar de que parezca lo contrario.

Pero un video de Tatiana Clouthier fuera de Palacio Nacional podría darle la razón al análisis de Maryfer Centeno sobre el distanciamiento, pues se ve a la ex funcionaria visiblemente molesta.

Esto sin mencionar que Tatiana Clouthier no dio declaraciones extra sobre su salida de la Secretaría de Economía ni habló acerca del abrazo no correspondido de AMLO.