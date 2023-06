Este 18 de junio se celebra el Día del Padre 2023 en varias partes del mundo, incluido México, donde ya es una tradición desde hace varios años.

Si bien este Día del Padre 2023 es para agradecer a todos nuestras figuras paternas por su cariño, también se presta para unos buenos memes.

Y es que los papás, son fuente inagotable de humor involuntario, y a veces bastante voluntario, que en ocasiones contrasta con la solemnidad del Día de la Madre.

En los memes tenemos de todo, desde los festivales ausentes para la celebración, los padres que deben la pensión y hasta algunas buenas frases de Los Simpson.

Memes Día del padre 2023 (Especial)

Memes Día del padre 2023 (Especial)

Memes Día del padre 2023 (Especial)

Los Simpson dominan los memes del Día del Padre 2023

En Los Simpson hay muchos ejemplos para el Día del Padre 2023 y los memes, no sólo por parte de Homero, el líder de la familia amarilla.

Tenemos de todo con Los Simpson en los memes del Día del Padre 2023, incluido al abuelo y su casi desprecio por su hijo.

También podemos ver a Cleto, otro padre no tan ejemplar; el Señor Burns, que igual no hizo mucho por Larry; o Apu, que no la pasa muy bien con sus 8 hijos.

Gran parte de los padres de Los Simpson son una especie de reflejo de varias figuras paternas de la realidad, aunque al fina casi todos aman a sus hijos e hijas por encima de cualquier cosa.

Memes Día del padre 2023 (Especial)

Memes Día del padre 2023 (Especial)

Memes Día del padre 2023 (Especial)

Memes Día del padre 2023 (Especial)

Los padres ausentes también están en los memes del Día del Padre 2023

Porque no todo es alegría en el Día del Padre 2023, también hay varios comentarios puntuales a todos los padres ausentes en los memes de este día.

Desde el clásico “se fue por cigarros y no regresó”, hasta los que no han pasado la pensión son nombrados en los memes del Día del Padre 2023.

En algunos casos con humor; pero como bien dicen “toda broma tiene cierto grado de verdad”, y es muy cierto que hay varios casos de estos.

Aún así no es para tomárselo muy en serio, por lo menos el día de hoy.

Memes Día del padre 2023 (Especial)