Durante el sábado 24 de enero el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, entró en erupción en Hawái.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que las fuentes de lava alcanzaron alturas de hasta 480 metros.

Asimismo, señaló que el episodio 41 finalizó con una tasa de efusión promedio de 360 ​​metros cúbicos por segundo y estimó que erupcionaron 11 millones de metros cúbicos de lava, que cubrieron entre el 80 % y el 85 % del suelo del cráter Halemaʻumaʻu.

Así se vio la erupción del volcán Kilauea

De acuerdo con los reportes del USGS la erupción comenzó en punto de las 11:10 de la mañana, tiempo de Hawái.

El episodio finalizó ocho horas más tarde, a las 7:29 de la tarde.

Volcán Kilauea en Hawái (Hawaii News Now / Facebook)

Entre los detalles de la erupción se reporrtaron flujos de lava que, según estimaciones, podrían continuar bajando en próximos días.

Del mismo modo, no se han registrado enjambres de microsismicidad desde el final de la erupción.

El Kilauea ha registrado una actividad intensa y periódica desde diciembre de 2024.

La última vez que el volcán entró en erupción fue en la víspera de Navidad del 2025.

Según las actualizaciones del USGS, para el domingo 25 de enero el volcán Kilauea se encuentra bajo vigilancia y en color de alerta naranja.

Volcán Kilauea (Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS))

¿Cuándo será la próxima erupción del volcán Kilauea?

Hasta el momento no se ha observado actividad significativa en las zonas de la grieta este ni suroeste del Kilauea.

El USGS estima que el episodio 42 del volcán podría tener lugar dentro de dos o tres semanas.