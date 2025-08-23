En un perturbador video de TikTok se quedó grabada la prueba de que los duendes sí existen.

De acuerdo con los internautas, el video en TikTok solo llegó a reafirmar lo que muchos de ellos ya sabían de los duendes.

Este video en TikTok es la prueba de que los duendes existen

La prueba de que los duendes existen quedó grabada en un perturbador video de TikTok publicado por el Museo de los Duendes, Hadas, Elfos y Troles.

De acuerdo con el museo ubicado en Huasca, Hidalgo, el video lo obtuvieron de sus cámaras de seguridad.

A pesar de que no tiene mucha calidad visual, se alcanza a ver una sombra pequeña moverse por la entrada de la galería.

Los hechos habrían ocurrido a las 7:30 de la mañana, media hora de su apertura, por lo que no se trataría de ningún niño o visitante del día.

“¿Aún no crees en la magia?”, pregunta el museo al final de su TikTok, el cual ha recibido varios comentarios a favor.

De acuerdo con los internautas, el video solo reafirma otras experiencias que ellos tuvieron en el museo dedicado a estos seres mágicos.

Actualmente, el video del Museo de los Duendes cuenta con más de 16 mil reproducciones y cientos de comentarios.

En estos, incluso algunos internautas aseguraron que en los hoteles de los alrededores se escuchan pisadas, se prenden electrónicos y aparecen flores.

Museo de los Duendes (Museo de los Duendes)

¿Qué necesito saber para ir al Museo de los Duendes?

El Museo de los Duendes, Hadas, Elfos y Trolls esta ubicado en Huasca, el primer Pueblo Mágico de México.

La dirección es carretera Huasca-Tulancingo Km. 2.5, CP: 43500, San Miguel Regla, Hidalgo.

Si quieres visitar el museo, sus horarios de lunes a domingo son de 09:00 a 17:00 horas, y el precio del boleto de entrada general es de 20 pesos .

Además de la galería, tendría servicios de tour y restaurante en sus instalaciones, claro que con temática de duendes.