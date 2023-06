El Titanic zarpó de Inglaterra el 10 de abril de 1912 ; sin embargo, después de más de 100 años, la historia del navío sigue siendo tendencia.

Y es que además de ser una de las tragedias más grandes del mundo, el hundimiento del Titanic alberga varios misterios.

Uno de estos sería la predicción del Titanic y su trágico destino, la cual fue revelada en un libro escrito 14 años antes de su hundimiento.

El libro ‘Futility, or the Wreck of the Titan’ fue escrito por Morgan Robertson, quien saltó a la fama luego de supuestamente haber predicho la tragedia del Titanic.

¿De qué trata Futility, or the Wreck of the Titan? El libro escrito 14 años del hundimiento del Titanic

Futility, or the Wreck of the Titan, en español ‘El hundimiento del Titán: O la inutilidad’, fue publicado en 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic.

Y en este, tomando su experiencia como marinero, Morgan Robertson narró la travesía de un navío llamado Titán desde Nueva York -Estados Unidos- hacia Irlanda.

En su ruta por el océano, T itán choca contra un iceberg, el barco se hunde y solo 13 personas sobreviven a la tragedia, señala National Geographic.

Luego de que se hundiera el Titanic, Futility, or the Wreck of the Titan saltó a la fama, pues además el escritor reveló que lo escribió inspirado en un sueño.

Estas son las similitudes del hundimiento del Titanic y la predicción del libro

Además de la tragedia del hundimiento de un navío, Futility, or the Wreck of the Titan se hizo popular debido a varias similitudes con el Titanic.

Y es que Titán, también nombre del submarino turístico desaparecido, coincide con la tragedia del Titanic en detalles como:

Ruta: Titán narra la ruta inversa que hacía el Titanic

Viaje inaugural

Choque contra un iceberg

Fecha del Hundimiento: abril

Tamaño y diseño del Titán y del Titanic (aunque este último era algo más largo, 267 metros frente a los 244 del Titán)

Insuficientes botes salvavidas