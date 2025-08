Se ha dado a conocer que ​​la muñeca Annabelle ya tiene un nuevo tutor legal, lo que se da luego la extraña muerte de Dan.

Pero ¿quién es el nuevo tutor legal ​​de la muñeca Annabelle? Esto es sabemos sobre la extraña compra.

Él es el nuevo tutor legal de la muñeca Annabelle, tras la extraña muerte de Dan Rivera

A través de una publicación en Instagram, se ha confirmado que la muñeca Annabelle ya tiene nuevo tutor legal tras la extraña muerte de Dan Rivera, por lo que el encargado de la extraña adquisición será:

Matt Rife de 29 años de edad, comediante estadunidense

Asimismo, Matt Rife no solo es el nuevo tutor legal de la muñeca Annabelle, tras la extraña muerte de Dan Rivera, pues también compró la casa de Warren en Connecticut, misma donde se alberga este objeto extraño.

Casa de Warren en Connecticut que compró Matt Rife junto a su amigo, el youtuber Elton Castee de 35 años de edad.

“He adquirido oficialmente la casa y el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, y me convertiré en el tutor legal durante al menos los próximos 5 años de toda la colección embrujada, incluyendo LA MUÑECA ANNABELLE, junto con mi buen amigo @eltoncastee. Si me conoces, sabes que estoy obsesionado con lo paranormal y todo lo embrujado. También sabrás que las películas de El Conjuro son mis favoritas de terror. Así que me siento increíblemente honrado de haberme hecho cargo de una de las propiedades más importantes de la historia paranormal. Ed y Lorain Warren, sin duda, popularizaron la demonología y lo paranormal, y son el corazón mismo de algunas de las historias de terror más famosas de todos los tiempos: La Casa del Conjuro, Horror en Amityville, etc.”

Esto son los planes del nuevo tutor legal de la muñeca Annabelle y propietarios de la casa de Warren

Tras la extraña adquisición de la muñeca Annabelle y la casa de Warren; Matt Rife y Elton Castee ya tienen grandes planes.

Ya que Matt Rife y Elton Castee han confirmado que planean abrir la casa Warren como un museo de lo paranormal.

Por lo que se podrán hacer visitas para pasar la noche con el objetivo de experimentar y aprender sobre la historia embrujada que rodea a la muñeca Anabelle.