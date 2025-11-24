Una maestra de la UAS en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, se ha convertido en la envidia de propias y extrañas, debido a que Chayanne la felicitó por su cumpleaños.

Fue por medio de un mensaje que el cantante puertorriqueño compartió en X, que le envió una felicitación a la docente y de paso, le pidió que pase con 10 a todos sus alumnos.

"Un 10 para todos maestra. Feliz cumpleaños" Chayanne

Maestra de la UAS en Mazatlán cumple su sueño: Chayanne felicitó por su cumpleaños

El muy querido cantante e ídolo de todas las mamás latinas, Chayanne, le cumplió su sueño a una maestra de la UAS en Mazatlán, debido a que le envió una felicitación por su cumpleaños.

En el tuit que publicó, el intérprete le mandó una felicitación de cumpleaños a la docente, pero también le pidió que cumpla su promesa y pase a todos sus alumnos con una calificación de 10.

Un 10 para todos maestra 🫶🏼 Feliz cumpleaños 🎉

Essoooo!!! pic.twitter.com/bC9X3vYO2u — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) November 21, 2025

Lo anterior debido a que en su mensaje, Chayanne incluyó un video en el que se escucha a la propia maestra de la UAS en Mazatlán decir que si le conseguían una felicitación, todos pasarían la materia con la máxima calificación.

“Yo les pondría 10 general si Chayanne me felicita en mi cumpleaños. ¡Sería fenomenal, sería magnífico!” Maestra de la UAS en Mazatlán

Al reconocer que la prueba no era sencilla, la maestra les dijo a sus alumnos que aunque no consiguieran la felicitan el día exacto de su cumpleaños, cumpliría su promesa si lo lograban antes de que acabe noviembre.

Maestra de la UAS en Mazatlán celebró cumpleaños con temática de Chayanne

En el video que el mismo Chayanne compartió para mandarle una felicitación de cumpleaños a la maestra de la UAS en Mazatlán, se puede ver que la docente tuvo una celebración con temática del cantante.

Lo anterior debido a que se logra observar que sus alumnos le regalaron una fotografía hecha con inteligencia artificial, en la que aparece ella en compañía de Chayanne.

Entre bromas, la docente que celebró su cumpleaños el pasado 21 de noviembre, dijo que lo único que podría superar a la felicitación del cantante, sería tenerlo ahí a su lado.

Sin embargo, de alguna manera sus estudiantes también se lo consiguieron, toda vez que le regalaron una figura de cuerpo completo y tamaño real de Chayanne que recibió con emoción.