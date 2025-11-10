Huchthausen y Lange, una familia de Alemania, ubicada en Harz, Baja Sajonia, lleva viviendo en la zona desde la Edad de Bronce, descubrieron científicos.

Además, un integrante de la familia Huchthausen con quien se logró la comparación de ADN, construyó su árbol genealógico con más de 120 generaciones atrás.

Familia alemana reside en el mismo sitio desde la Edad de Bronce

Manfred Huchthausen, un ciudadano residente del pueblo de Förste en Alemania, descubrió que su familia lleva viviendo hasta 3 mil años en la zona, es decir, vivían desde la Edad de Bronce.

El descubrimiento en 1980 de restos óseos de más de 20 personas en la cueva de Lichtenstein llevó a científicos a hacer varios test de ADN encontrando el parecido genético con el de Manfred Huchthausen.

Manfred Huchthausen, alemán cuya familia vive desde la Edad de Bronce en la zona. (Especial)

Según científicos, los restos de la cueva corresponden genéticamente entre sí, además de la coincidencia con el maestro jubilado Manfred Huchthausen, mismos que datan de la Edad de Bronce entre el 1000 y 700 a.C.

Sin embargo, informaron que la genética de Manfred Huchthausen no fue la única coincidente, sino también la de Uwe Lange, un topógrafo de Nienstedt.

Por otra parte, científicos aseguraron que de la distancia de la cueva Lichtenstein a los lugares de residencia de cada uno, Manfred Huchthausen y Uwe Lange, comprueban que sus ancestros habitaban en al menos 2 kilómetros de distancia.

Es decir, la familia alemana lleva viviendo al menos 3 mil años o bien, desde la Edad de Bronce, en la misma zona.

Familia alemana tiene el árbol genealógico más largo del mundo

Una familia alemana vive desde la Edad de Bronce en la misma zona de Alemania, pero además tienen el árbol genealógico más largo del mundo.

Gracias a la investigación hecha por Manfred Huchthausen, el diario Bild ha calificado que el árbol genealógico que ha logrado hacer es el más largo del mundo.

Manfred Huchthausen tenía rastro de su familia desde el año 1550, pero con lo encontrado en la cueva Lichtenstein, ahora puede retroceder 120 generaciones más.

A la perspectiva de Manfred Huchthausen, el saber que su familia lleva viviendo en la zona desde la Edad de Bronce, lo hace ver a su tierra de distinta forma.