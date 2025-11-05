¿Quién es Jesús Luján? Se trata del médico ginecólogo a quien apodan como el “rey del parto inducido” que fue detenido en Estados Unidos por las acusaciones en su contra en México.

De acuerdo con los reportes, el médico sobre quien hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de la CDMX, fue asegurado en California por agentes del ICE.

Pero, ¿quién es Jesús Luján? Te contamos varios detalles relacionados con el ginecólogo conocido como el “rey del parto inducido” detenido en Estados Unidos y requerido por autoridades de México.

¿Quién es Jesús Luján?

Jesús Luján conocido como el “rey del parto inducido” es un ginecólogo mexicano señalado desde 2006 por prácticas médicas indebidas, acumulando denuncias de violencia obstétrica y negligencia.

Durante años enfrentó acusaciones por inducir partos sin necesidad, así como otras prácticas médicas irregulares por las que se presentaron diversas denuncias en su contra:

Intervenciones quirúrgicas innecesarias

Suministro de medicamentos sin consentimiento

Retención de expedientes médicos de al menos 14 mujeres

Complicaciones de salud graves para las madres que atendió

Fallecimientos de bebés

En marzo de 2024 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra Jesús Luján por práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa.

En diciembre de 2024, el médico incumplió un ultimátum judicial para presentarse voluntariamente, por lo que la orden de aprehensión fue reactivada y se le fichó como prófugo de la justicia.

A lo largo de este 2025 Jesús Luján permaneció oculto mientras colectivos de víctimas intensificaron la presión mediática para exigir justicia por los delitos en los que incurrió durante años.

En noviembre de 2025, se reveló que el médico fue detenido en Estados Unidos por agentes de ICE en San Diego quienes lo pusieron bajo custodia en Otay Mesa, a la espera de su extradición.

Ficha de detención del "rey del parto inducido" (ICE)

¿Cuántos años tiene Jesús Luján?

Si bien existen algunos perfiles curriculares en los que se detalla la formación y trayectoria del médico detenido en Estados Unidos, no se conocen varios datos personales, como el caso de su edad.

¿Quién es la esposa de Jesús Luján?

Tampoco se cuenta información sobre su estado civil o relaciones personales, aunque en notas periodísticas se menciona que Jesús Luján tiene un conflicto con una ex esposa de nombre desconocido.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jesús Luján?

Al no tener el dato de la fecha de nacimiento del médico ginecólogo que es apodado como el “rey del parto inducido”, no es posible establecer cuál es el signo zodiacal que le corresponde.

¿Cuántos hijos tiene Jesús Luján?

Aunque existen diversas denuncias penales en su contra relacionadas con manipulación de óvulos y procedimientos de fertilidad, no hay información pública acerca de su descendencia personal.

¿Qué estudió Jesús Luján?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Jesús Luján, en la plataforma especializada, LinkedIn, se resalta que el médico ginecólogo cuenta con estos estudios:

Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Especialidad en Ginecología y Obstetricia por el Hospital de la Mujer de la UNAM

Especialidad en Biología de la Reproducción Humana por el Hospital Juárez de México de la UNAM

Formación en Laparoscopía Ginecológica

Maestría en Genética Molecular

Jesús Luján, el “rey del parto inducido” (Michelle Rojas)

¿En qué ha trabajado Jesús Luján?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Jesús Luján, los datos contenidos en su perfil de LinkedIn establecen que ha trabajado en diversos centros médicos a lo largo de más de 30 años:

Clínica Pronatal especializada en fertilidad y partos en la CDMX, de la que es fundador y director

Consultorio privado en Santa Fe en la CDMX, donde brindaba atención en ginecología, obstetricia y reproducción asistida

Hospital de la Mujer en Sonora, donde llevó a cabo prácticas como parte de su especialidad

Hospital Juárez de México, en el que se formó y realizó prácticas en biología de la reproducción

Jesús Luján, el “rey del parto inducido” (Especial)

Jesús Luján, el “rey del parto inducido”, fue detenido en Estados Unidos

Jesús Luján fue arrestado en noviembre de 2025 en California, tras casi un año de permanecer prófugo y luego de que la Fiscalía de la CDMX reactivara una orden de aprehensión en su contra.

El médico fue trasladado al centro de detención Otay Mesa en San Diego, donde el ICE mantiene bajo resguardo a personas con procesos pendientes, en espera de definiciones judiciales y migratorias.

En México le espera un proceso penal por el delito de práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa, delito por el cual la FGJ‑CDMX giró la orden de aprehensión en 2024.

Si la extradición se concreta, Jesús Luján deberá enfrentar a la justicia mexicana y responder a las denuncias de más de 50 mujeres por las que se desarrollará un juicio en tribunales.