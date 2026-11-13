Una antigua predicción científica de 1960, hace más de seis décadas, señaló el viernes 13 de noviembre de 2026 como la llegada del fin del mundo, pues el crecimiento de la población mundial colapsaría.

El estudio fue elaborado por el físico Heinz von Foerster, junto con Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, quienes realizaron estimaciones de la población y concluyeron que este viernes 13 sería el fin del mundo.

La teoría de 1960 que puso al viernes 13 de noviembre de 2026 como fecha del fin del mundo

Este viernes 13 de noviembre de 2026 ha llamado la atención por una antigua predicción científica, la cual apunta la fecha como el momento en que la población mundial alcanzaría un crecimiento matemáticamente infinito.

En su publicación, los científicos advirtieron que la humanidad no moriría por falta de alimentos, sino por la presión que ejercería una población cada vez más numerosa sobre los recursos y el espacio disponible.

La teoría de 1960 que puso al viernes 13 de noviembre de 2026 como fecha del fin del mundo (Unsplash)

¿Se cumplirá la extraña predicción del fin del mundo este viernes 13?

Aunque la fecha coincide con el cálculo original, la predicción no representa una advertencia científica, pues se trató de una extraña predicción condicionada a las tendencias demográficas de aquella época.

Sin embargo, el comportamiento de la población mundial tomó otro rumbo. La tasa de crecimiento demográfico alcanzó su punto máximo en 1963, con aproximadamente 2.3%, y posteriormente comenzó a disminuir.

Actualmente, el planeta tiene alrededor de 8 mil 300 millones de habitantes y las proyecciones de la ONU estiman que la población mundial alcanzará un máximo cercano a los 10 mil 300 millones durante la década de 2080.

De esta manera, la antigua predicción de 1960 no se cumplió como escenario real y el viernes 13 de noviembre de 2026 no tiene respaldo científico como fecha del fin del mundo.