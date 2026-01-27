El Reloj del Apocalipsis se acerca a la media noche, la posición más cercana al “fin del mundo”; este fue un ajuste hecho por el Boletín de Científicos Atómicos.

El Boletín de Científicos Atómicos, es decir la organización creada en 1947 por científicos como Albert Einstein y Robert Oppenheimer, anunció un ajuste en el Reloj del Apocalipsis pero ¿cuáles fueron los motivos para que se acerque al “fin del mundo”?

Este martes 27 de enero, se anunció un ajuste en el Reloj del Apocalipsis a 85 segundos antes de la medianoche, es decir, la posición más cercana al “fin del mundo” en los casi 80 años de historia que representa que tan cerca está la humanidad de una catástrofe global por amenazas del ser humano, tales como:

Conflictos nucleares

Crisis climáticas

Pandemias

Tecnologías peligrosas

Y entre más cerca esté de la medianoche el Reloj del Apocalipsis, significa que mayor es el riesgo que está la humanidad del “fin del mundo”.

De hecho, en 2025 el Reloj del Apocalipsis ya había tenido un ajuste al marcar 89 segundos para la medianoche, estableciendo ya un récord en la cercanía desde que se colocó este símbolo por el Boletín de Científicos Atómicos.

Pero ahora, este 27 de enero del 2026, se ha hecho este ajuste de 85 segundos más para la medianoche al Reloj del Apocalipsis debido a la gran cantidad de riesgos globales para la humanidad en la actualidad, tales como:

Amenazas nucleares

Conflictos armados como la guerra entre Rusia y Ucrania

Las tensiones geopolíticas

Acciones militares en otros países y regiones

Rivalidades entre los países potencias

Riesgos climáticos, biológicos y tecnológicos

De acuerdo con la presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, Rachel Bronson, aseguró que el que el Reloj del Apocalipsis se acerque a la media noche no significa que el fin del mundo esté llegando.

No obstante, sí enfatizó en que los riesgos son más graves y requieren acción urgente por parte de gobiernos del mundo.