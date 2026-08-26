Te explicamos en qué consiste el cálculo de 1960 que estimaba que el mundo se terminará el 13 de noviembre de 2026.

La proyección científica ha vuelto a generar dudas por la proximidad de la fecha. Sin embargo, tiene sus matices.

La historia detrás del cálculo de 1960 que dice que el fin del mundo será el 13 de noviembre 2026

En 1960, el científico austríaco Heinz von Forester en colaboración con Partricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, publicaron un artículo bastante enigmático en la revista Science.

El texto se tituló “Doomsday: Friday, 13 November, A.D.2026″, donde se indicaba la fecha exacta del fin de los tiempos.

Población mundial (Neelakshi Singh / Unsplash)

Mediante el uso de datos históricos y demográficos, los especialistas desarrollaron una fórmula matemática.

En ella, se proyectaba que si el aumento acelerado de la población se mantenía sin parar, esta tendería a infinito, lo que provocaría su destrucción.

Heinz von Forester y sus colegas analizaron 24 estimaciones de la población mundial en un periodo de 2,000 años.

Durante sus observaciones, hallaron que se estaba reduciendo el tiempo para que la cantidad de habitantes del planeta se duplicara.

Ante tal proyección, Heinz von Forester se atrevió a señalar: “Nuestros tataranietos no morirán de hambre; morirán asfixiados”.

Fin del mundo (Unsplash)

¿Por qué el mundo no se termina el 13 de noviembre de 2026? Explicación científica

Pese a que el modelo matemático de 1960 le puso fecha exacta al fin del mundo. Esto no sucederá.

La evolución de la población mundial no siguió la curva pronóstico del modelo que realizó Heinz von Forester y su equipo.

En diversos países, la fecundidad y el crecimiento demográfico han bajado de forma significativa.

Incluso, el propio Heinz von Forester confesó que su artículo en realidad era una especie de provocación científica.

Se trataba de un experimento para obligar a que la ciencia y la sociedad revisara sus supuestos sobre el crecimiento, control y progreso.