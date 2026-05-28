La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un emotivo homenaje al gorila Harambe, llamándolo “verdadero patriota” y símbolo de la cultura digital estadounidense.

La publicación, compartida en X, conmemora el décimo aniversario de la muerte del primate Harambe, ocurrido el 28 de mayo de 2016 en el zoológico de Cincinnati.

El mensaje de la Casa Blanca a modo de tributo a Harambe, destaca cómo un trágico incidente se transformó en un fenómeno global que unió a millones en las redes.

La Casa Blanca rinde un homenaje a Harambe al dedicarle una publicación en sus redes sociales (@WhiteHouse / X )

Harambe: de tragedia zoológica a leyenda a la que hoy rinde homenaje la Casa Blanca

La Casa Blanca publicó un tributo a Harambe, el gorila del zoológico de Cincinnati quien murió en 2016, describiéndolo como ícono de internet, símbolo de lealtad y “verdadero patriota” en el aniversario de su muerte.

El post recuerda que Harambe, nacido el 27 de mayo de 1999, se convirtió en parte de la historia de internet, la cultura estadounidense y la línea de tiempo de toda una generación.

“Mañana se cumplen 10 años desde que lo perdimos. Diez años desde que el mundo dejó de scrollear y lamentó colectivamente algo más grande que un meme” La Casa Blanca

La Casa Blanca describió a Harambe como símbolo de “lealtad, fuerza, caos, unidad y la extraña belleza de internet al unir a millones de personas”.

Finalmente, el mensaje de la Casa Blanca en honor al aniversario luctuoso del gorila Harambe concluye con: “Descansa en paz, verdadero patriota”, acompañado de una imagen del primate y sus fechas de nacimiento y muerte.

Cabe recordar que el incidente ocurrió cuando un niño de tres años cayó al recinto de Harambe en donde el gorila lo arrastró por el agua, lo que llevó a las autoridades del zoológico a sacrificarlo para proteger al menor, quien resultó con heridas leves.

Harambe_with_boy (Redacción El Deforma)

El caso generó debate sobre el manejo de animales en cautiverio y desató una ola de memes que perduran hasta hoy.

La publicación de la Casa Blanca sobre Harambe ha acumulado más de 11 millones de vistas, decenas de miles de likes y cientos de respuestas con memes, videos y homenajes; y aunque algunos usuarios celebran el gesto como un reconocimiento a la cultura digital, otros lo ven como un momento surrealista de la era actual.