Estados Unidos.- El gorila que fue ejecutado por personal del Zoológico de Cincinnati estaba protegiendo a un niño de 4 años que cayó a una fosa artificial del refugio, y no poniendo en riesgo la vida del menor, aseguraron activistas en favor de los derechos de los animales.

Un espeluznante video muestra el momento en que el gorila Harambe, de 181 kilogramos de pesos, arrastra al niño por varios puntos de la zona de descanso de su refugio. De acuerdo con Julia Gallucci, integrante de la Unión para el Tratamiento Ético de los Animales, los primeros minutos de la grabación evidencian que el animal estaba resguardando al niño, pero entra en pánico cuando las personas de alrededor comienzan a gritar y alertan a personal del zoológico.

"La zona del gorila debió haber sido protegida por una segunda barrera para dividir a los animales y humanos en orden para prevenir este tipo de incidentes. Los gorilas han demostrado que pueden proteger a formas de vida más pequeñas y reaccionan igual que cualquier humano ante una situación de peligro para un niño", dijo Gallucci a NBC News.

De acuerdo con directivos del zoológico, el animal fue ultimado porque dardos tranquilizantes no habrían surtido un efecto inmediato y la vida del menor pudo haber continuado en peligro. El drama se prolongó por más de 10 minutos, de acuerdo con testigos.

La familia del niño lanzó un comunicado este domingo, en el que agradeció a personal de seguridad, y lamentó la pérdida de Harambe, de 17 años de edad y que llegó a Cincinnati apenas en junio de 2015. La zona de gorilas permanece cerrada para el público.