Washington.- El director del zoológico de Cincinnati, Thane Maynard, defendió la decisión de matar a un gorila el sábado pasado, luego de haber caído un niño de cuatro años al interior del recinto del animal.

El zoológico enfrenta críticas por la muerte del gorila Harambe, y por las fallas en el sistema destinado a mantener al público alejado del alcance de los animales.

“Tuvimos una muy, muy difícil situación, y tuvimos que tomar una muy difícil decisión, dijo Maynard. “Hemos sido muy afortunados de que el niño no está herido", indicó.

El niño cayó por una pendiente de 4.5 metros, a una fosa poco profunda al borde del sitio de exhibición. Los gritos de las personas atrajeron la atención del gorila, explicó el director del sitio. La decisión de sacrificar al animal fue tomada por el alto riesgo que corría el menor, al ser arrastrado por el gorila y golpear su cabeza en el concreto.

“Este niño estaba siendo arrastrado alrededor por el gorila,” dijo Maynard. "Su cabeza estaba golpeando en el concreto".

50 personas se reunieron este lunes en el zoológico de Cincinnati, para hacer homenaje al gorila, de la especie Western Lowland, en peligro de extinción.

A través de un video del zoológico de Cincinnati, un grupo de activistas expresó que el gorila intentaba proteger al niño, cuando entró en pánico por los gritos de los asistentes.

Con información de Notimex